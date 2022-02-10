Политолог Бредихин: «Россия уже нашла покупателей на свой газ, первая на очереди — Украина»

Россия уже нашла покупателей на свой газ, первая на очереди — Украина. Об этом ФАН рассказал член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Россия всегда найдет клиента

Запуск трубопровода «Северный поток — 2» в первую очередь нужен не России, а странам Европейского союза. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Он добавил, что, даже если российский газопровод не получится ввести в эксплуатацию, Россия все равно найдет других покупателей на этот газ. Однако ЕС в этом случае придется непросто, передает РИА Новости.

Global Look Press / Stefan Sauer/dpa

«Это (запуск «Северного потока — 2». — Прим. ФАН) нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что «Северного потока — 2» не будет», — заявил Чижов.

Первая на очереди — Украина

Как отметил Антон Бредихин, Россия не только найдет, она уже нашла новых покупателей на свой газ. И первая на очереди — сама Украина.

«Именно ей будет продавать российский газ венгерский премьер Виктор Орбан, а Венгрия получила статус эксклюзивного российского газового хаба в Европе. Истекает газовый контракт и с Польшей. Лихорадит в данном плане и Молдавию. Оттого одним дополнительным миллиардом, о котором договорились президент России Владимир Путин и Виктор Орбан, дело явно не ограничится», — пояснил Антон Бредихин.

vk.com / Антон Бредихин

Кроме того, заметил Бредихин, существует еще вопрос роста цен на газ для европейских «партнеров». При этом Россия ничего не потеряет от незапуска «Северного потока — 2». Политолог уверен, что России даже не нужно делать «разворот на Восток».

«Европейцы сами все купят, только втридорога», — заключил Антон Бредихин.

Ранее Чижов заметил, что российская компания «Газпром» не обязана увеличивать поставки газового топлива в страны ЕС. Компания и так поставляет определенные объемы топлива сверх обещанного.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент американский президент Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «СП-2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.