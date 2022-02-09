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В ДНР заявили о концентрации танков ВСУ на донецком направлении

Армия
В ДНР заявили о концентрации танков ВСУ на донецком направлении
Pr Scr youtube.com

Донецк, 9 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) концентрируют тяжелую бронетехнику в Донбассе и готовятся к атаке на Донецк.

На донецком направлении замечены танки ВСУ, сообщили представители Народной милиции ДНР. Это является грубым нарушением Минских соглашений и свидетельствует о подготовке Киева к наступлению против защитников Донбасса, сообщили в оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики.

Ранее стало известно, что украинские военные в Донбассе активно готовят тяжелую технику и пополняют запасы снарядов для противотанковых ракетных комплексов.

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