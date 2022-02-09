Адвокат Жорин разъяснил ситуацию с новым делом против Моргенштерна

Москва, 9 февраля. Новое административное дело о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Алишера Моргенштерна возбудили по инициативе сотрудника полиции из Набережных Челнов. Об этом рассказал ФАН адвокат музыканта Сергей Жорин.

По словам юриста, поводом для административного расследования стало заявление некоего активного гражданина, который сообщил, что в некоторых произведениях Моргенштерна якобы имеется пропаганда запрещенных веществ. Однако по этим композициям уже проводилось административное расследование, установившее, что пропаганды наркотиков в них нет, отметил Жорин.

«Есть соответствующие постановления, которые мы направили и полицейскому из Набережных Челнов, но он вопреки действующему законодательству не прекратил административное расследование — его продолжил. Более того — лингвистические экспертизы, которые он назначал, показали, что нет пропаганды наркотиков, но, тем не менее, вероятно, воля к победе и желание во что бы то ни стало привлечь Моргенштерна к ответственности сподвигли данного креативного сотрудника назначить ботаническую экспертизу», — уточнил адвокат.

Напомним, новое административное дело в отношении рэпера возбудили из-за его татуировок. Лингво-ботаническая экспертиза показала, что на груди Моргенштерна изображено растение, напоминающее наркотическое.