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Российское Минэнерго предложило новую водородную концепцию для городского транспорта

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 11:24
Экономика
Российское Минэнерго предложило новую водородную концепцию для городского транспорта
avtobus.spb.ru  /  Официальный сайт СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Москва, 9 февраля. Минэнерго РФ намерено увеличить потребление водорода на внутреннем рынке. Для этого планируется перевести 10% городского транспорта на данный вид топлива, сообщает РБК.

Правительство утвердило концепцию развития низкоуглеродной водородной энергетики до 2050 года, согласно которой страна планирует экспортировать от 15 млн до 50 млн тонн водорода в год. Одно из основных направлений — производство топливных элементов на его основе и топлива для транспорта.

По поручению президента Владимира Путина в России будет создан первый городской автобус на водородном топливе. Его преимуществами станет быстрая заправка и увеличенный ход без подзарядки. В Мосгортрансе отмечают, что первый водоробус поступит уже в конце 2022 года. При этом ведомство призвало не торопиться с тотальным переводом городского транспорта на водород.

«Прежде чем принимать решение о закупке того или иного вида подвижного состава, мы тестируем его в реальных городских условиях при разных температурных режимах», — заявил глава дептранса Максим Ликсутов.

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что Россия к 2030 году может получить 40 млрд долларов от продажи водорода на мировом рынке. Энергопереход, по его словам, потребует масштабных преобразований в экономике.

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