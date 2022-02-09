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Ведущий Норкин рассмешил россиян шуткой про длинный стол на встрече Путина и Макрона

Политика
Ведущий Норкин рассмешил россиян шуткой про длинный стол на встрече Путина и Макрона
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 9 февраля. Телеведущий Андрей Норкин рассмешил россиян остроумным высказыванием, комментируя переговоры президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона за длинным столом.

В эфире политического ток-шоу «Место встречи» приглашенные гости обсуждали прошедшие переговоры на уровне глав государств. Особое внимание было уделено величине стола, за которым сидели Путин и Макрон.

Андрей Норкин, говоря о такой «декорации», использовал остроумные выражения, которые заставили приглашенных гостей громко аплодировать и плакать от смеха.

«Обратите внимание на стол. Потому что стол переговоров — западная пресса просто ******** от этой декорации. Все-таки умеем мы, когда надо, взбаламутить всех», — пошутил телеведущий.

Ведущий Норкин рассмешил россиян шуткой про длинный стол на встрече Путина и Макрона
kremlin.ru / Администрация президента России

Плюс ко всему журналист прокомментировал фотографию президентского меню, которая появилась в Сети незадолго до встречи. Норкину особо понравилось блюдо из оленины с ежевикой, а также уха из пяти видов рыб.

Сам же президент Франции после переговоров с Путиным отметил, что его российский коллега на встрече шутил меньше обычного, передает телеканал «360».

Как стало известно ранее, телеведущий Андрей Норкин рассмешил гостей «Места встречи» еврейским анекдотом про богатыря Илью Муромца. Шутка журналиста сразила приглашенных гостей наповал.

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путин макрон норкин место встречи анекдот
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