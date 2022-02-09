Глава пресс-службы МОК высказался о ситуации с допингом у российского фигуриста на ОИ

Пекин, 9 февраля. Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс дал официальный комментарий относительно ситуации с тестированием российских фигуристов на допинг в рамках проходящей в Пекине Олимпиады.

Результаты допинг-теста одного из участников сборной России по фигурному катанию оказались сомнительными, из-за чего МОК инициировал проведение дополнительного расследования. Если обвинения в адрес российского спортсмена в употреблении допинга подтвердятся, национальная команда рискует потерять олимпийское золото. О ситуации высказался руководитель пресс-центра международной организации Марк Адамс.

«Можете поставить свой последний доллар на то, что мы делаем все, чтобы как можно быстрее разрешить эту ситуацию. В нее вовлечены атлеты, которые выиграли медали», — цитирует представителя МОК «Вечерняя Москва».

Также Адамс отметил длительность вынесения вердикта по вопросам юридического характера, передают РИА Новости. Особенно это касается случаев с тестированием на допинг в спорте, заключил он.

Ранее на информацию о возможном пересмотре результатов командных соревнований фигуристов на Олимпиаде-2022 отреагировал российский комментатор Дмитрий Губерниев. Свои эмоции по поводу происходящего журналист «упаковал» в одну емкую фразу.