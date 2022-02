Запрет на хиджаб в колледжах Индии привел к столкновениям студентов

Salesforce GlobalIndex оценил готовность индийской рабочей силы к цифровой экономике; представитель Индии в ООН указал на то, что террористические группировки в своей деятельности стали прикрываться гуманитарными целями; Revolut сделал первые инвестиции в Индию; проблема психологического здоровья индийцев вызывает большую тревогу, а искусственный интеллект ищет решение для снижения потерь электроэнергии в республике. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Фейковые новости

Чиновники из Министерства информации и вещания Индии резко раскритиковали Google, Facebook, Twitter. По их словам, бездействие компаний в отношении фейковых новостей вынуждает правительство делать запросы на удаление контента, что, в свою очередь, вызывает международную критику за якобы подавление свободы выражения мнений.

Нью-Дели ужесточает правила в технологическом секторе и хочет, чтобы соцсети уделяли больше внимания модерации контента. Специальный парламентский комитет утверждает, что технологические гиганты продвигают «фейковые новости» и «антииндийский» контент и что дезинформация распространяется аккаунтами, базирующимися в Пакистане. Facebook, теперь известный как Meta, Twitter и ShareChat, отказались от комментариев. В Google Alphabet Inc. заявили, что рассматривают запросы индийского правительства и «при необходимости ограничивают или удаляют контент в соответствии с местными законами».

India’s I&B ministry in faceoff with Big Tech; criticizes Google, Facebook, Twitter in a meeting for not proactively removing fake news, inaction hurts country’s image. Google suggested ministry can avoid making takedown decisions public. Idea was rejected https://t.co/8GK2O9Cmyg — Aditya Kalra (@adityakalra) February 2, 2022

Готовность к цифровой экономике

Индия показала самую высокую готовность к цифровой экономике среди 19 стран, опрошенных в рамках исследования Salesforce GlobalIndex. Индекс измеряет настроения сотрудников и готовность приобрести ключевые цифровые навыки, необходимые бизнесу сегодня и в течение следующих пяти лет. Индия получила самый высокий балл — 63 из 100, при этом 72% респондентов заявили, что активно осваивают навыки, чтобы подготовиться к будущей работе.

Индекс основан на опросе более 23 500 работников со средним показателем готовности 33 из 100. Предполагается, что экосистема Salesforce и ее партнеров в Индии создаст 1,3 миллиона рабочих мест и 66,4 миллиарда долларов новых доходов к 2026 году.

Генеральный директор Salesforce в Индии Арундхати Бхаттачарья сказал:

«В мире, ориентированном на цифровые технологии, разрыв в навыках достиг критической точки. Корпоративная Индия предприняла согласованные усилия, чтобы преодолеть его, и мы видим результаты. Индия стремительно развивается, чтобы стать глобальным центром притяжения талантов, способных возглавить мировой переход к совершенно новой экономике».

Salesforce Global Digital Skills Index: India has Index’s highest digital readiness score at 63 out of 100. In India 72 per cent, of respondents say they are very actively learning digital skills..survey of 23,500 in 19 countries, average readiness of 33..https://t.co/Ng5Kn4Pg1n — Harsh Madhusudan (@harshmadhusudan) February 6, 2022

Инвестиции Revolut

Британский финтех-гигант Revolut вложил примерно 45,5 миллиона долларов в Revolut India в рамках транша инвестиций в свое индийское подразделение. Деньги предназначены для первого продукта компании для трансграничных денежных переводов в Индии, которые планируется запустить во второй половине 2022 года. Revolut все еще ведет переговоры с Резервным банком Индии о получении необходимых лицензий.

Британская компания, основанная в 2015 году, предоставляет банковские услуги, международные денежные переводы и одноранговые платежи. Revolut также предлагает предоплаченную дебетовую карту, которая позволяет пользователям снимать наличные в банкоматах. За прошедший год компания диверсифицировала свою деятельность в области торговли акциями, криптовалютных инвестиций, бронирования поездок и электронной коммерции.

Самый богатый человек Азии

Индийский миллиардер Гаутам Адани стал самым богатым человеком Азии благодаря развитию зеленой энергетики, которая увеличила его состояние до 88,5 миллиарда долларов.

Адани обогнал индийского бизнесмена Мукеша Амбани и вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes и Bloomberg, после того, как его личное состояние в прошлом году выросло на 12 миллиардов долларов. Среди миллиардеров, которых обогнал Адани, основатель Facebook Марк Цукерберг, опустившийся на несколько позиций после потери 30 миллиардов долларов на прошлой неделе.

«Группа Адани» контролирует порт Мундра в штате Гуджарат — это самый большой порт Индии. Компании также принадлежит 74% международного аэропорта Мумбаи. Биржевая стоимость Adani Green Energy за последние 12 месяцев почти удвоилась. Группа находится в процессе инвестирования 70 миллиардов долларов в различные проекты с целью к 2030 году стать крупнейшим в мире производителем возобновляемых источников энергии.

Индия рассчитывает достичь целевого показателя в 500 гигаватт мощности на неископаемом топливе к 2030 году, и к тому же моменту 50% электроэнергии будет вырабатываться за счет зеленой энергетики. К 2070 году правительство планирует выйти в чистый ноль.

Adani overtakes Ambani as Asia’s richest man. https://t.co/kA42k1vegz via @IndianExpress; Not sure I am happy or sad.Half the children of my country suffer from stunted growth due 2 lack of nutrition,majority faces gruelling poverty & crony capitalism has been norm for centuries. — Indocracy@India (@IndocracyIndia1) February 9, 2022

Психическое здоровье в Индии

Психические заболевания составляют 18,5% от всех мировых болезней, включая депрессию, тревогу, шизофрению и нервно-психические расстройства. «Вклад» Индии в этот показатель непропорционально большой — 56 млн случаев депрессии, 43 млн тревожных расстройств, а также самый высокий в мире показатель самоубийств — 700 в день. Большинство из них связано с домашним насилием, безработицей, семейными спорами, давлением на экзаменах, финансовыми трудностями и хроническими заболеваниями.

По данным ВОЗ, из-за психических заболеваний Индия понесет экономические потери в размере 1,03 триллиона долларов США в период с 2012 по 2030 годы. В то время как бедность, лишения, отсутствие работы и социальное неравенство являются основными определяющими факторами психического здоровья, существуют такие препятствия, как отсутствие доступа к психиатрической помощи, проблемы с оказанием услуг в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, острая нехватка подготовленных специалистов и недостаток финансирования. Национальное обследование психического здоровья выявило серьезные пробелы в лечении от 28 до 83% по всему спектру психических расстройств.

"Poor #Mentalhealth incapacitates communities and societies and erodes productivity of the nation besides imposing huge economic costs," writes Dr Dalbir Singh | @ETI_Services @sukritic1 #MentalHealthMattershttps://t.co/KrU5UuYZa4 — IE Lifestyle ???? (@lifestyle_ie) February 7, 2022

Пандемия COVID-19 оказала разрушительное воздействие на психическое здоровье, увеличив число заболеваний на 22% из-за постоянного страха, беспокойства, изоляции и снижения доходов. В настоящее время, по данным ВОЗ, на 1 000 000 населения Индии приходится 0,3 психиатра, 0,12 медсестры, 0,07 психолога и 0,07 медицинских работника. Эти цифры указывают на серьезную нехватку человеческих ресурсов и необходимость увеличения инвестиций для решения проблемы.

Скандал с хиджабами

Скандал из-за допуска к занятиям в колледже студенток в хиджабах в штате Карнатаке начался 1 января 2022 года. За последний месяц он перерос в полномасштабную проблему. Пока Верховный суд Карнатаки рассматривает поданные пятью девушками петиции, в которых ставятся под сомнение ограничения на ношение хиджаба в колледжах, правительство было вынуждено на несколько дней закрыть все учебные заведения в штате.

В январе один из колледжей ввел ограничения на ношение хиджаба во время занятий и не допустил к учебе студенток-мусульманок в этом традиционном одеянии. После этого в штате произошло множество инцидентов, когда мусульманские девочки приходили на занятия в хиджабах и сталкивались с противодействием администрации. Студенты-индуисты в ответ стали приходить на занятия в шафрановых шарфах как символах своей религии.

В начале февраля скандал с хиджабами перекинулся уже на несколько учебных заведений штата. В одном из колледжей полиции пришлось применить слезоточивый газ, в другом протестующие стали закидывать друг друга и представителей правопорядка камнями. Правительство Карнатаки попросило образовательные учреждения следовать существующим правилам до тех пор, пока Верховный суд не примет решения.

3) Girls in Karnataka are demanding for hijab & entry inside the school/college.



In this video also, most of the girls are in burqa & niqab.



This serious issue is now spreading across the Karnataka state. Govt should take proper steps to sort out this issue as soon as possible. pic.twitter.com/7Y5aodR2Lj — Anshul Saxena (@AskAnshul) February 5, 2022

Сторонники хиджабов указывают на то, что конституция Индии гарантирует всем гражданам право свободного вероисповедания и таким образом, они могут носить одежду в соответствии с предписаниями своей религии. Противники указывают на то, что среди студентов не должно существовать разделения по религиозному признаку и все они должны придерживаться единого дресс-кода и носить форму своих учреждений в соответствии с правилами каждого колледжа. Вопрос уже был поднят в парламенте Индии, где оппозиционные партии покинули заседание после отказа правящей партии рассматривать этот вопрос.

Мусульмане составляют почти 13% населения штата Карнатака и их недовольство правящей в штате партией «Бхаратия Джаната», к которой принадлежит и премьер-министр Нарендра Моди, может оказать существенное влияние на исход региональных выборов в 2023 году.

Потери электроэнергии

Потери при распределении электроэнергии в Индии являются одними из самых высоких в мире, что создает серьезную проблему для финансовой жизнеспособности всего энергетического сектора. Поставщики технологических услуг планируют использовать искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн и интернет вещей в секторе распределения электроэнергии для анализа данных, которые будут доступны благодаря внедрению учета потребителей, трансформаторов и фидеров в зонах распределения.

Использование передовых технологий позволит системе принимать решения по сокращению потерь, прогнозированию спроса, дифференцированному тарифу за день и интеграции возобновляемых источников энергии.

«Когда мы внедрим интеллектуальные счетчики с привязкой ко времени, будет получено огромное количество данных. Мы осознаем, что они должны быть проанализированы таким образом, чтобы привести к хорошим практическим выводам для руководителей коммунальных служб и для политиков», — сказал министр энергетики Алок Кумар.

Он отметил, что как только модели искусственного интеллекта будут доработаны, из запустят по всей стране.

India seeks AI solutions from IT firms, startups to reduce power loss https://t.co/eV0lrnTDIZ — John Pearce #cyber & #technology #news (@techpearce2) February 8, 2022

Министр добавил, что средние потери при распределении энергии в Индии составляют 20%, но для многих коммунальных предприятий они находятся в диапазоне 40-45%, в то время как некоторые коммунальные предприятия теряют более 50%.

Антииндийские комментарии из Пакистана

Индийские отделения четырех крупных корпораций — Hyundai, KIA, KFC и Pizza Hut — столкнулись с проблемами из-за антииндийских заявлений в социальных сетях, касающихся территории Джамму и Кашмир. Сообщения были опубликованы на каналах социальных сетей пакистанских филиалов этих компаний.

Hyundai Pakistan призвал к «свободе Кашмира от Индии» через свой пакистанский Twitter-аккаунт. Индийские пользователи Twitter в ответ призвали к бойкоту продукции Hyundai, что вынудило штаб-квартиру организации прокомментировать случившееся.

«Hyundai Motor India работает на индийском рынке уже более 25 лет и мы твердо придерживаемся идеологии уважения национализма. Пост в социальных сетях, ссорящий Hyundai Motor с Индией, оскорбляет нашу беспрецедентную приверженность и служение этой великой стране. Мы решительно осуждаем любую подобную точку зрения», — говорится в заявлении Hyundai.

Министр иностранных дел Южной Кореи принес извинения по поводу этого инцидента своему индийскому коллеге С. Джайшанкару.

India summons Ambassador of South Korea over Hyundai Pakistan post https://t.co/LlJgHTVgD4 — Sameep Shastri ???????? (@sameepshastri) February 8, 2022

Вслед за Hyundai, Pizza Hut Pakistan разместила пост в своем аккаунте в Instagram, в котором говорилось:

«В день солидарности Кашмира давайте возьмемся за руки и выступим единым фронтом за свободу наших кашмирских братьев и сестер».

Позже Pizza Hut опубликовала заявление о том, что «компания не оправдывает, не поддерживает и не соглашается с содержанием сообщения, распространяемого в социальных сетях».

Вскоре после твитов Hyundai и Pizza Hut в сети стали вирусно распространяться скриншоты аналогичного прошлогоднего поста с Twitter-аккаунта KFC, где было написано:

«Мы выступаем вместе в День солидарности Кашмира, чтобы реализовать его право на свободу».

Руководство KFC также принесло официальные извинения в связи с этим постом.

Террористы и гуманитарные лазейки

Выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН представитель Индии С. Тирумурти указал на примеры того, как террористические организации в полной мере использовали гуманитарные льготы, «издеваясь над режимами санкций», в том числе над Комитетом по санкциям против «Аль-Каиды»1 (организация запрещена в РФ).

«Эти террористические группы используют гуманитарное пространство для сбора средств, вербовки боевиков и даже создания живых щитов. Прикрываясь гуманитарными целями, они расширяют свою деятельность в регионе и за его пределами. Поэтому должная осмотрительность является абсолютной необходимостью», — отметил он.

В частности, один из организаторов теракта в Мумбаи в 2008 году Хафиз Саид Джамаат-уд-Дава создал благотворительное крыло «Фонда Фалах-и-Инсаниат». В 2019 году они были запрещены Пакистаном на фоне международного давления с целью обуздания террористических группировок после теракта в Пулваме, где погибли 40 индийских солдат. Саид был внесен в список террористов в соответствии с резолюцией 1267 Совета Безопасности ООН в декабре 2008 года.

Terror groups re-branding themselves as humanitarian bodies https://t.co/b9eVog420e — Security Watch (@SecurityWatchk) February 8, 2022

Однако Высокий суд Лахора в ноябре прошлого года оправдал шестерых членов группировки Хафиза Саида «Джамаат-уд-Дава» по делу о финансировании терроризма и отменил приговор суда первой инстанции о пожизненном заключении пяти членов этой организации.

Посол Индии в ООН заявил, что, хотя санкции хорошо послужили глобальной борьбе с терроризмом, ограничения не должны быть самоцелью. Тирумурти отметил, что комитеты по санкциям сталкиваются со значительными проблемами при надзоре, связанными с техническими нарушениями эмбарго на поставки оружия, возражениями в отношении требований о представлении отчетности, вопросами о работе экспертов и, в некоторых случаях, отказом государств-участников от сотрудничества.

1 Организация запрещена на территории РФ.