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Астролог Элеонора Гинзбург рассказала, кто может встретить любовь в канун Дня святого Валентина
Общество
Астролог Элеонора Гинзбург рассказала, кто может встретить любовь в канун Дня святого Валентина
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Профессиональный астролог, практикующий психолог, автор многочисленных астрологических прогнозов, астропортретов и статей Элеонора Гинзбург в разговоре с ФАН рассказала, какие знаки зодиака могут найти любовь в канун Дня святого Валентина.

Для тех, кто еще не встретил вторую половинку, будет полезным узнать, что им уготовила судьба. А кто нашел свою любовь — уже можно подумать о поздравлениях, но стоит помнить, что некоторые презенты могут только расстроить девушку. Итак, давайте разберемся, какие сюрпризы приготовил святой Валентин на этот раз.

Готовиться к празднику непременно, по мнению Элеоноры Гинзбург, предстоит ракам.

«У этого знака личная жизнь идет полным ходом: у них расцветают именно партнерские отношения. Сейчас раки могут встретить свою вторую половинку. Если отношения уже есть, то они будут укрепляться, что, возможно, приведет к браку. Романтика может перерасти в некую духовную связь между партнерами», — говорит астролог.

Астролог Элеонора Гинзбург рассказала, кто может встретить любовь в канун Дня святого Валентина
vk.com / Элеонора Гинзбург

Неплохо складывается личная жизнь для дев. Февраль наполнен различными романтическими приключениями и свиданиями. По мнению эксперта по звездам, здесь все буквально светится радостью. Положительно разворачивается ситуация и в партнерских отношениях. Иными словами, за дев можно лишь порадоваться.

Скорпионам Элеонора Гинзбург рекомендует всеми силами взяться за укрепление личной жизни и отношений с партнером. Но если представители этого знака еще в поисках любви, то февраль может принести варианты интересных встреч.

«Не стоит убегать и бояться. У скорпионов настало время вступать в отношения. Могут быть романтические приключения, однако на первом плане все же серьезность. Очень много общения принесет февраль этому знаку зодиака, даже возможен флирт», — говорит астролог.

У козерогов — период активности как в повседневной жизни, так и в любовных отношениях.

Астролог Элеонора Гинзбург рассказала, кто может встретить любовь в канун Дня святого Валентина
pixabay.com /

По словам собеседницы ФАН, для представителей этого знака зодиака возможны неожиданные романтические отношения.

«Здесь — как в сказке про Золушку: никогда не знаешь, на какой бал попадешь. Но счастливый случай имеет место быть», — отмечает специалист.

В романтических отношениях также счастливый исход ожидает и рыб. Довольно спокойно разворачивается ситуация в длительных партнерских отношениях.

«Если рыбы надеются на романтические встречи, то они будут, только придется пождать подходящего случая, который, к сожалению, контролировать специально никак не получится», — заключила астролог.

Ранее Элеонора Гинзбург назвала знаки зодиака, которым в феврале повезет с деньгами. В этом месяце солнце финансового благополучия улыбнется сразу четырем знакам зодиака.

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Все новости / Общество / Астролог Элеонора Гинзбург рассказала, кто может встретить любовь в канун Дня святого Валентина
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