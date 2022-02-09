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В Миннеаполисе арестовали двоюродного брата убитого полицией Амира Локка

Весь мир
В Миннеаполисе арестовали двоюродного брата убитого полицией Амира Локка
Global Look Press  /  DeeCee Carter / www.imago-images.de

Миннеаполис, 9 февраля. Полиция Миннеаполиса арестовала 17-летнего двоюродного брата Амира Локка, который был застрелен 2 февраля во время полицейского рейда.

Сообщается, что «внезапный обыск», во время которого офицер полиции застрелил 22-летнего Локка, был проведен в квартире, где по информации полицейских проживал его двоюродный брат Мехи Камден Спид. Молодого человека разыскивали по обвинению в убийстве.

После задержания Спид, который находится на испытательном сроке по другому делу, остается под стражей из-за «достаточных оснований для беспокойства за общественную безопасность».

Согласно информации, предоставленной полицейским управлением Миннеаполиса, Мехи Камден Спид обвиняется в убийстве 38-летнего Отиса Элдера, который был застрелен 10 января. Следствие смогло установить причастность Спида к преступлению благодаря записям с камер наблюдения, которые запечатлели момент совершения убийства.

Смерть Амира Локка, которая вызвала массовые протесты активистов Black Lives Matter, произошла в ходе обыска в одной из квартир, где по данным полиции, мог находиться Спид. В результате полицейские застрелили находившегося в помещении Амира Локка, у которого в руках оказался пистолет. В момент, когда полицейские ворвались в квартиру, молодой человек спал на диване и был разбужен криками сотрудников. Несмотря не то, что в его руке был пистолет, он не направлял его в полицейских. Кроме того, адвокаты, которые представляют интересы родных Амира Локка, сообщили, что погибший владел оружием на законных основаниях.

Временный начальник полиции Миннеаполиса Амелия Хаффман заявила, что у сотрудников департамента был ордер на проведение «внезапного обыска», в ходе которого полицейские не обязаны сообщать подозреваемым о начале обыска. Хаффман сказала, что имя Локка не было указано в ордерах на обыск. После убийства Локка мэр Миннеаполиса ввел мораторий на проведение «внезапных обысков»

Сам Спид был арестован 8 февраля. Во время задержания он предпринял попытку скрыться. При себе у него был обнаружен заряженный пистолет, что является нарушением испытательного срока. В настоящее время задержанный ожидает суда, на котором он, согласно законодательству, предстанет в качестве совершеннолетнего. Это обусловлено тяжестью совершенного им преступления.

Многие комментаторы в соцсетях указывают на непоследовательную позицию активистов BLM, протестующих из-за убийства Амира Локка, но при этим не уделяющих внимания смерти Отиса Элдера, который стал жертвой преднамеренного убийства.

«Что на счет Отиса Элдера? Что вы делаете для расследования его убийства? Его семья имеет значение?»

«Вау! Этот кузен Амира Локка Мехи Камден Спид был обвинен во вторник по двум пунктам обвинения в убийстве второй степени, совершенном 10 января — убийстве Отиса Элдера. Ага, лишите полицию финансирования. Но я сомневаюсь, что жертвы преступлений или их семьи согласятся с этим»

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