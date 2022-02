В Миннеаполисе арестовали двоюродного брата убитого полицией Амира Локка

Миннеаполис, 9 февраля. Полиция Миннеаполиса арестовала 17-летнего двоюродного брата Амира Локка, который был застрелен 2 февраля во время полицейского рейда.

Сообщается, что «внезапный обыск», во время которого офицер полиции застрелил 22-летнего Локка, был проведен в квартире, где по информации полицейских проживал его двоюродный брат Мехи Камден Спид. Молодого человека разыскивали по обвинению в убийстве.

A 17-year-old has been arrested in connection to the search warrant that led to the death of Amir Locke, who was shot and killed by Minneapolis police officers executing a "no-knock" search warrant. https://t.co/9om7O31lEn — ABC News (@ABC) February 9, 2022

После задержания Спид, который находится на испытательном сроке по другому делу, остается под стражей из-за «достаточных оснований для беспокойства за общественную безопасность».

Согласно информации, предоставленной полицейским управлением Миннеаполиса, Мехи Камден Спид обвиняется в убийстве 38-летнего Отиса Элдера, который был застрелен 10 января. Следствие смогло установить причастность Спида к преступлению благодаря записям с камер наблюдения, которые запечатлели момент совершения убийства.

No-knock warrants are for every single murder suspect. Every one. Here’s the man, Otis Elder, that Amir’s cousin killed. pic.twitter.com/v1ReGqhH8Z — Theodore Olson (@Hotspvrre) February 9, 2022

Смерть Амира Локка, которая вызвала массовые протесты активистов Black Lives Matter, произошла в ходе обыска в одной из квартир, где по данным полиции, мог находиться Спид. В результате полицейские застрелили находившегося в помещении Амира Локка, у которого в руках оказался пистолет. В момент, когда полицейские ворвались в квартиру, молодой человек спал на диване и был разбужен криками сотрудников. Несмотря не то, что в его руке был пистолет, он не направлял его в полицейских. Кроме того, адвокаты, которые представляют интересы родных Амира Локка, сообщили, что погибший владел оружием на законных основаниях.

???????? Bodycam video of Minneapolis police shooting and killing the WRONG MAN while executing a "No-knock" warrant and Amir Locke WAS NOT EVEN 1 OF THE SUSPECTS and he was a licensed conceal gun permit holder too ????@BLM757 @blm_rva @blmshenandoah @jollygoodginger @RealDLHughley pic.twitter.com/cQttTbVer4 — POPS GO LIVE (@live_pops) February 4, 2022

Временный начальник полиции Миннеаполиса Амелия Хаффман заявила, что у сотрудников департамента был ордер на проведение «внезапного обыска», в ходе которого полицейские не обязаны сообщать подозреваемым о начале обыска. Хаффман сказала, что имя Локка не было указано в ордерах на обыск. После убийства Локка мэр Миннеаполиса ввел мораторий на проведение «внезапных обысков»

Сам Спид был арестован 8 февраля. Во время задержания он предпринял попытку скрыться. При себе у него был обнаружен заряженный пистолет, что является нарушением испытательного срока. В настоящее время задержанный ожидает суда, на котором он, согласно законодательству, предстанет в качестве совершеннолетнего. Это обусловлено тяжестью совершенного им преступления.

Многие комментаторы в соцсетях указывают на непоследовательную позицию активистов BLM, протестующих из-за убийства Амира Локка, но при этим не уделяющих внимания смерти Отиса Элдера, который стал жертвой преднамеренного убийства.

«Что на счет Отиса Элдера? Что вы делаете для расследования его убийства? Его семья имеет значение?»

W????W! And well damn. This ~> cousin of #AmirLocke “…Mehki Camden Speed was charged Tuesday with two counts of second-degree murder in the Jan. 10 killing of Otis Elder…” Yep, #DefundThePolice. But I doubt victims of crimes/their family agree here. We must ALL do better! https://t.co/HZLL6vSC3p — #DoTheRIGHTThingGetVaccinated ???? #ChooseLIFE ???????? (@DestiGrace1) February 8, 2022