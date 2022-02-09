Ребяческое поведение Зеленского после слов Путина об Украине возмутило политолога Михеева

Москва, 9 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский не дорос до своего поста. По мнению политолога Сергея Михеева, он ведет себя как маленький ребенок.

Глава государства остро реагирует на какие-то происшествия или высказывания других лидеров. Он воспринимает их, будто обычный зритель у телеэкрана, считает Михеев.

Ярким примером является реакция Зеленского на высказывание президента России Владимира Путина, который посоветовал Украине выполнить Минские соглашения: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица». Глава Украины подтвердил, что его страна «действительно красавица», однако слово «моя» его оскорбило, информирует телеканал «360».

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

По мнению Михеева, президент не должен так реагировать. Он легко поставил неутешительный диагноз Украине: на самом деле, в ней настоящей элиты.

«Он реагирует как мальчик, которого обидели... Ему не нужно этого делать. Но ни он, ни его команда даже не понимают, на что нужно реагировать, а на что не нужно, и каким образом», — объяснил политолог в эфире «Соловьев LIVE».

Путин озвучил свое мнение по Украине на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава Пятой республики на следующий день отправился в Киев.