Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 11:51
11:49
Олимпийские игры 2022
Журналистка из США обратила внимание на пропуск тренировки Кондратюком
11:46
Общество
Оперштаб сообщил о смерти 60 больных коронавирусом петербуржцев
11:44
Общество
Петербург вновь обогнал Москву по суточному приросту заболеваемости COVID-19
11:43
Политика
Автор New York Post Гудвин указал на причины неудач Запада в отношениях с РФ
11:42
Экономика
Украина активно скупает белорусский бензин
11:42
Политика
Германия не готова защищать интересы Европы и будет играть на стороне США
11:39
Политика
«Нихон кэйдзай»: западные лидеры вызывают злобу и раздражение у Зеленского
11:38
Олимпийские игры 2022
Тарасова отказалась верить в положительные результаты допинг-тестов российских фигуристов
11:38
Олимпийские игры 2022
Врача сборной России не ставили в известность о проблемах с допинг-тестами у фигуриста
11:36
Происшествия
МВД показало задержанных после убийства кассира магазина «Пятерочка» в Истре
Все новости

Ребяческое поведение Зеленского после слов Путина об Украине возмутило политолога Михеева

Политика
Ребяческое поведение Зеленского после слов Путина об Украине возмутило политолога Михеева
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 9 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский не дорос до своего поста. По мнению политолога Сергея Михеева, он ведет себя как маленький ребенок.

Глава государства остро реагирует на какие-то происшествия или высказывания других лидеров. Он воспринимает их, будто обычный зритель у телеэкрана, считает Михеев.

Ярким примером является реакция Зеленского на высказывание президента России Владимира Путина, который посоветовал Украине выполнить Минские соглашения: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица». Глава Украины подтвердил, что его страна «действительно красавица», однако слово «моя» его оскорбило, информирует телеканал «360».

Ребяческое поведение Зеленского после слов Путина об Украине возмутило политолога Михеева
Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

По мнению Михеева, президент не должен так реагировать. Он легко поставил неутешительный диагноз Украине: на самом деле, в ней настоящей элиты.

«Он реагирует как мальчик, которого обидели... Ему не нужно этого делать. Но ни он, ни его команда даже не понимают, на что нужно реагировать, а на что не нужно, и каким образом», — объяснил политолог в эфире «Соловьев LIVE».

Путин озвучил свое мнение по Украине на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава Пятой республики на следующий день отправился в Киев.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Ребяческое поведение Зеленского после слов Путина об Украине возмутило политолога Михеева
украина путин михеев зеелнский
Комментировать