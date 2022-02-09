Ребяческое поведение Зеленского после слов Путина об Украине возмутило политолога Михеева

Москва, 9 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский не дорос до своего поста. По мнению политолога Сергея Михеева, он ведет себя как маленький ребенок.
Глава государства остро реагирует на какие-то происшествия или высказывания других лидеров. Он воспринимает их, будто обычный зритель у телеэкрана, считает Михеев.
Ярким примером является реакция Зеленского на высказывание президента России Владимира Путина, который посоветовал Украине выполнить Минские соглашения: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица». Глава Украины подтвердил, что его страна «действительно красавица», однако слово «моя» его оскорбило, информирует телеканал «360».
По мнению Михеева, президент не должен так реагировать. Он легко поставил неутешительный диагноз Украине: на самом деле, в ней настоящей элиты.
«Он реагирует как мальчик, которого обидели... Ему не нужно этого делать. Но ни он, ни его команда даже не понимают, на что нужно реагировать, а на что не нужно, и каким образом», — объяснил политолог в эфире «Соловьев LIVE».
Путин озвучил свое мнение по Украине на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава Пятой республики на следующий день отправился в Киев.