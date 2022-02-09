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Герасимов прибыл в Белоруссию для проверки войск перед учениями «Союзная решимость — 2022»

Армия
Герасимов прибыл в Белоруссию для проверки войск перед учениями «Союзная решимость — 2022»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 9 февраля. Начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для проверки готовности войск перед учениями «Союзная решимость — 2022».

Уже в четверг, 10 февраля, в Белоруссии стартуют учения «Союзная решимость — 2022», в которых примут участие российские военные. Для проверки их готовности к маневрам в республику прибыл глава Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов.

«Генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Республику Беларусь для контроля готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации к участию в совместном российско-белорусском учении», — сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Пока что в Белоруссии подходит к концу проверка сил реагирования Союзного государства. На полигоне под Брестом военнослужащие отработали боевую стрельбу, а также артиллерийские и авиационные удары.

Несмотря на оборонительный характер учений, президент Польши Анджей Дуда выразил протест. Он заявил, что российские военные якобы могут остаться в Белоруссии и после окончания маневров, что «представляет угрозу» для Варшавы. Об этом пишет издание «Царьград».

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белоруссия герасимов союзная решимость
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