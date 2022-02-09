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Бывшая жена Тарасова показала пикантное фото в белье

Шоу-бизнес
Бывшая жена Тарасова показала пикантное фото в белье
instagram.com  /  @taras2686

Москва, 9 февраля. Первая супруга футболиста Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко показала пикантное фото в нижнем белье. Кадр впечатлил поклонников женщины, интернет-пользователи оставили ей массу комплиментов.

Пономаренко, воспитывающая в одиночку дочь Ангелину, разместила на своей странице в Instagram откровенное фото. На кадре инстадива позирует в черном кружевном нижнем белье и пеньюаре. В комментарии под фото она констатировала, что, несмотря на возраст (35 лет), она прекрасно выглядит.

«Мне 35, и это самый лучший возраст! Я все еще чертовски привлекательна (действительно так считаю и попрошу меня в этом не разубеждать), но уже более опытна и пребываю в полной гармонии с собой. Теперь я не совершаю импульсивных поступков, о которых могу сожалеть в дальнейшем, а делаю их намеренно, получая колоссальное удовольствие от процесса и результата», — написала экс-супруга Тарасова.

Бывшая жена Тарасова показала пикантное фото в белье
Prt Scr instagram.com / @taras2686

Интернет-пользователи были ошеломлены от увиденного пикантного фото. Они сделали женщине массу комплиментов, отметив ее стройную фигуру.

«Судя по фото, многие позавидуют такой фигуре в 35 лет»;

«Ум, самоирония, чувство юмора и красота — подозреваю, что вы в любом возрасте будете прекрасны! Да и конечно, уверенность в себе!»;

«Вы очень красивая женщина, и возраст прекрасный», — написали комментаторы.

Дмитрий Тарасов поделился с поклонниками радостной новостью. Его супруга Анастасия Костенко вновь беременна.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бывшая жена Тарасова показала пикантное фото в белье
фото пономаренко соцсети тарасов
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