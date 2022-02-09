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Аналитик Коц: программа Overmatch не повысит боевой потенциал авианосцев ВМС США

Армия
Аналитик Коц: программа Overmatch не повысит боевой потенциал авианосцев ВМС США
wikipedia.org  /  U.S. Navy / Public Domain

Москва, 9 февраля. Руководство Пентагона намерено спешно внедрить в ВМС США новую программу боевого управления Overmatch. Эти планы даже в случае реализации не приведут к повышению боеспособности американских авианосцев, уверен аналитик Андрей Коц.

Суть программы Overmatch заключается в обеспечении «немедленного обмена информацией» между надводными кораблями и субмаринами ВМС США, пишет журналист Андрей Коц в статье для РИА Новости.

«Главная цель… — уменьшить время реакции на изменение оперативной обстановки и получить возможность в любой момент собрать всю военно-морскую мощь в единый кулак», — объяснил автор публикации.

Для воплощения Overmatch на американские корабли и подводные лодки собираются установить новые компьютеры и радиоэлектронное оборудование. Однако для повышения боевого потенциала авианосцев ВМС США такой подход не имеет перспектив, указывает журналист.

«Устаревшие системы коммуникаций, используемые американским флотом, не соответствуют современным требованиям информационной безопасности и физически не способны обеспечить надежную связь между авианосными ударными группировками, разбросанными по мировому океану», — назвал Коц главную проблему при реализации военно-морских планов Пентагона.

Ранее стало известно, что в ВМС США значительно возросло количество аварийных происшествий — как во время походов кораблей, так и при их стоянках в портах. RT сообщал о неудачной посадке истребителя F-35 на палубу атомного авианосца Carl Vinson, после которой боевой самолет стоимостью 100 миллионов долларов утонул в Южно-Китайском море.

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