Российским перевозчикам рекомендовали не повышать тарифы на доставку продуктов

Москва, 9 февраля. Чиновники рекомендовали транспортным компаниям сдержать рост цен на доставку продуктов. В прошлом году автоперевозки подорожали на 30%, сообщает «Коммерсантъ».

Минтранс РФ намерен усилить контроль за формированием цен на продукты по всей цепочке. На прошлой неделе ведомство посоветовало торговым сетям ограничить наценки на социально значимые продукты до 5%.

В 2021 году автоперевозчики увеличили цены на 30%. Отраслевые союзы объясняют это подорожанием топлива, транспорта, дефицитом машин и водителей. Минтранс планирует в ближайшее время стабилизировать цены.

Спрос на продукты обогнал непродуктовые товары в 2021 году, увеличившись с 1,7% до 4,1% по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные исследования NielsenIQ.

Тем временем в Госдуме предложили ввести продуктовые карточки для малообеспеченных граждан. Речь идет о сумме в 13 тысяч рублей, которые можно будет потратить только на продукты, пишет «ФедералПресс».