Россия потребовала от ООН начать процедуру арбитража из-за визовых проблем с США

Москва, 9 февраля. Постпред России при ООН Василий Небензя обратился к генсеку международной организации Антониу Гутеррешу. Дипломат передал ему требование главы МИД РФ Сергея Лаврова начать процедуру арбитража из-за визовых проблем с США.

Представители российской дипмиссии испытывают серьезные проблемы с американской визой. Некоторые сотрудники и вовсе не могут покинуть территорию Соединенных Штатов.

«Конечно (постпредство России при ООН. — Прим.ред.) испытывает (давление США. — Прим.ред.), у нас серьезные визовые проблемы, касающиеся как продления виз действующим сотрудникам, которые в отсутствие проблемы истечения виз не могут покинуть страну, даже если у них для этого есть гуманитарные поводы. Условно говоря, смерть родственников близких. Если человек уезжает на похороны, он сюда не вернется, потому что попросту не получит визу», — пояснил Небензя в эфире телеканала «Россия 24».

По этой причине Россия потребовала от ООН начать процедуру арбитража. Такое сообщение генсек ООН Гутерреш получил от Лаврова. Ранее руководитель российского ведомства указывал на искусственное ограничение властями США выдачи неиммиграционных виз. Таким образом Вашингтон пытается «выбить» для себя уступки в одностороннем порядке, пояснил Лавров.