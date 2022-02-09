Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 11:50
11:49
Олимпийские игры 2022
Журналистка из США обратила внимание на пропуск тренировки Кондратюком
11:46
Общество
Оперштаб сообщил о смерти 60 больных коронавирусом петербуржцев
11:44
Общество
Петербург вновь обогнал Москву по суточному приросту заболеваемости COVID-19
11:43
Политика
Автор New York Post Гудвин указал на причины неудач Запада в отношениях с РФ
11:42
Экономика
Украина активно скупает белорусский бензин
11:42
Политика
Германия не готова защищать интересы Европы и будет играть на стороне США
11:39
Политика
«Нихон кэйдзай»: западные лидеры вызывают злобу и раздражение у Зеленского
11:38
Олимпийские игры 2022
Тарасова отказалась верить в положительные результаты допинг-тестов российских фигуристов
11:38
Олимпийские игры 2022
Врача сборной России не ставили в известность о проблемах с допинг-тестами у фигуриста
11:36
Происшествия
МВД показало задержанных после убийства кассира магазина «Пятерочка» в Истре
Все новости

Курсанты Михайловской академии провели учебные стрельбы из ПТКР «Корнет» в Ленобласти

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 10:53
Армия
Курсанты Михайловской академии провели учебные стрельбы из ПТКР «Корнет» в Ленобласти
Global Look Press  /  MOD Russia

Санкт-Петербург, 9 февраля. Учебные стрельбы из ПТРК «Корнет» прошли на полигоне в Ленинградской области. В практических занятиях приняли участие курсанты Михайловской военной артиллерийской академии.

В Ленинградской области прошли учения курсантов Михайловской военной артиллерийской академии. Военные при помощи противотанковых ракетных комплексов «Корнет» отработали уничтожение условного противника.

Расчетам противотанковых ракетных комплексов «Корнет» давали не больше минуты на то, чтобы занять боевое положение. При этом перед допуском на практические стрельбы курсанты академии отработали по 300 виртуальных запусков.

Ранее, 3 февраля, подразделения ВС РФ отработали нанесение огневого поражения условному противнику на полигоне Брестский в Белоруссии. За стрельбами наблюдали глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин.

Уже 10 февраля в республике стартуют совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022», которые продлятся десять дней. Тренировочные маневры вызвали ожидаемый протест в Европе, о чем сообщил «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Курсанты Михайловской академии провели учебные стрельбы из ПТКР «Корнет» в Ленобласти
птрк корнет курсанты михайловская академия
Комментировать