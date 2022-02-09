Санкт-Петербург, 9 февраля. Учебные стрельбы из ПТРК «Корнет» прошли на полигоне в Ленинградской области. В практических занятиях приняли участие курсанты Михайловской военной артиллерийской академии.

В Ленинградской области прошли учения курсантов Михайловской военной артиллерийской академии. Военные при помощи противотанковых ракетных комплексов «Корнет» отработали уничтожение условного противника.

Расчетам противотанковых ракетных комплексов «Корнет» давали не больше минуты на то, чтобы занять боевое положение. При этом перед допуском на практические стрельбы курсанты академии отработали по 300 виртуальных запусков.

Ранее, 3 февраля, подразделения ВС РФ отработали нанесение огневого поражения условному противнику на полигоне Брестский в Белоруссии. За стрельбами наблюдали глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин.

Уже 10 февраля в республике стартуют совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022», которые продлятся десять дней. Тренировочные маневры вызвали ожидаемый протест в Европе, о чем сообщил «Царьград».