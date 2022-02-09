Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 16:23
16:20
Весь мир
Россия может начать производство «Спутника V» в Египте уже весной текущего года
16:20
Происшествия
Двух наркозакладчиков в форме полицейских задержали в Екатеринбурге
16:19
Политика
Экс-президент Польши Валенса призвал Запад жестко ответить Москве за «вторжение» на Украину
16:15
Происшествия
Юноша избил дочь солиста регги-группы Jah Division в московском супермаркете
16:14
Экономика
Минэкономики ФРГ выразило обеспокоенность из-за ситуации с заполненностью ПХГ
16:14
Происшествия
Семья погибшего Просвирнина согласилась с версией о ненасильственной смерти журналиста
16:14
Общество
Глава «Мегалайна» Корупятник дал властям Петербурга совет по улучшению жизни горожан
16:12
Общество
Врач Зыкова заявила, что восстановление после омикрон-штамма COVID-19 может занять полгода
16:10
Политика
«Здесь найдете свою смерть»: Соловьев призвал Запад прийти в чувство и не угрожать России
16:10
Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
Все новости

Политолог Простаков: Встреча Зеленского с Путиным нужна прежде всего украинскому президенту
Политика
Политолог Простаков: Встреча Зеленского с Путиным нужна прежде всего украинскому президенту
Федеральное агентство новостей  / 

Диалог всегда необходим, но его должны вести реальные стороны конфликта. На геополитическом уровне — это Россия со странами НАТО, а на оперативном, региональном и военном — это Украина и республики Донбасса. Об этом ФАН заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Встреча Путина и Зеленского

Если встреча президентов России и Украины поможет в решении проблем Донбасса, то Владимир Путин готов на переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается встречи с Зеленским, то априори от нее никто не отказывается. Если она поможет разрубить этот ставший уже гордиевым узел в ситуации на юго-востоке страны, то Путин готов встречаться», — сказал Песков.

Политолог: «Встреча Зеленского с Путиным нужна прежде всего украинскому президенту»
Федеральное агентство новостей /

В январе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова организовать встречу президентов Зеленского и Путина.

Встреча нужна Зеленскому

Как отметил Сергей Простаков, встреча Зеленского с Путиным нужна прежде всего украинскому президенту. На фоне внутренних проблем, которые неуклонно снижают рейтинги самого Зеленского и его партии «Слуга народа», она позволит в очередной раз перевести все внимание на внешнюю политику. При этом нет никаких гарантий, что после встречи достигнутые на ней договоренности будут выполняться. Ничто пока не свидетельствует о том, что в Киеве решат поменять нехитрую тактику, позволяющую седьмой год растягивать время собственного пребывания у власти и зарабатывать с помощью коррупционных схем.

«Встреча с Путиным позволит публично продемонстрировать Зеленскому, что главный посыл Минских соглашений о том, что сторонами конфликта являются Украина и ДНР с ЛНР, неверен. И тезис о якобы ведущейся войне с Россией, который озвучивают все постмайданные власти после 2014 года, получит косвенное подтверждение», — пояснил Сергей Простаков.

Политолог: «Встреча Зеленского с Путиным нужна прежде всего украинскому президенту»
Федеральное агентство новостей /

В целом политолог назвал сомнительным то, что Зеленский способен к самостоятельным решениям, которые могли бы быть полезными для России. Наконец, его легитимность, как и у предыдущих постмайданных лидеров, практически нулевая, о чем сам Путин уже упомянул по итогам встречи с Макроном. Поэтому украинскому президенту будет придана доля легитимности, которой он на самом деле не должен обладать.

«Той пользы, о которой говорит Песков, от встречи получить без решения Запада, которому полностью подчиняется Зеленский, будет вряд ли возможно. Диалог всегда необходим, но его должны вести реальные стороны конфликта. На геополитическом уровне — это Россия со странами НАТО, а на оперативном, региональном и военном — это Украина и республики Донбасса», — заключил Сергей Простаков.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, который произошел в стране.

Ранее лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной Варяг) заявил, что в 2014 году на юго-востоке Украины начался геноцид русских. Он уверен, что нельзя допустить повторения этого геноцида — очередного нападения ВСУ и добровольческих батальонов на русских граждан, проживающих в Донбассе и на территории, контролируемой Киевом.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Простаков: Встреча Зеленского с Путиным нужна прежде всего украинскому президенту
путин россия украина зеленский
Комментировать