Политолог Простаков: Встреча Зеленского с Путиным нужна прежде всего украинскому президенту

Диалог всегда необходим, но его должны вести реальные стороны конфликта. На геополитическом уровне — это Россия со странами НАТО, а на оперативном, региональном и военном — это Украина и республики Донбасса. Об этом ФАН заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Встреча Путина и Зеленского

Если встреча президентов России и Украины поможет в решении проблем Донбасса, то Владимир Путин готов на переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается встречи с Зеленским, то априори от нее никто не отказывается. Если она поможет разрубить этот ставший уже гордиевым узел в ситуации на юго-востоке страны, то Путин готов встречаться», — сказал Песков.

Федеральное агентство новостей /

В январе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова организовать встречу президентов Зеленского и Путина.

Встреча нужна Зеленскому

Как отметил Сергей Простаков, встреча Зеленского с Путиным нужна прежде всего украинскому президенту. На фоне внутренних проблем, которые неуклонно снижают рейтинги самого Зеленского и его партии «Слуга народа», она позволит в очередной раз перевести все внимание на внешнюю политику. При этом нет никаких гарантий, что после встречи достигнутые на ней договоренности будут выполняться. Ничто пока не свидетельствует о том, что в Киеве решат поменять нехитрую тактику, позволяющую седьмой год растягивать время собственного пребывания у власти и зарабатывать с помощью коррупционных схем.

«Встреча с Путиным позволит публично продемонстрировать Зеленскому, что главный посыл Минских соглашений о том, что сторонами конфликта являются Украина и ДНР с ЛНР, неверен. И тезис о якобы ведущейся войне с Россией, который озвучивают все постмайданные власти после 2014 года, получит косвенное подтверждение», — пояснил Сергей Простаков.

Федеральное агентство новостей /

В целом политолог назвал сомнительным то, что Зеленский способен к самостоятельным решениям, которые могли бы быть полезными для России. Наконец, его легитимность, как и у предыдущих постмайданных лидеров, практически нулевая, о чем сам Путин уже упомянул по итогам встречи с Макроном. Поэтому украинскому президенту будет придана доля легитимности, которой он на самом деле не должен обладать.

«Той пользы, о которой говорит Песков, от встречи получить без решения Запада, которому полностью подчиняется Зеленский, будет вряд ли возможно. Диалог всегда необходим, но его должны вести реальные стороны конфликта. На геополитическом уровне — это Россия со странами НАТО, а на оперативном, региональном и военном — это Украина и республики Донбасса», — заключил Сергей Простаков.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, который произошел в стране.

Ранее лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной Варяг) заявил, что в 2014 году на юго-востоке Украины начался геноцид русских. Он уверен, что нельзя допустить повторения этого геноцида — очередного нападения ВСУ и добровольческих батальонов на русских граждан, проживающих в Донбассе и на территории, контролируемой Киевом.