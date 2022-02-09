Жулин раскрыл подробности расставания с Навкой

Москва, 9 февраля. Знаменитый фигурист Александр Жулин рассказал подробности расставания со второй супругой Татьяной Навкой, с которой был в браке почти 15 лет.

У тренера завязались отношения с фигуристкой Натальей Михайловой. Изначально Жулин не думал, что он увлечется спортсменкой, поскольку он был полностью погружен в семью. Однако чувства взяли вверх.

«На Наташу я сначала смотрел как на спортсменку, потом уже, как на очень красивую девушку, причем я видел, что она отвечает мне взаимностью», — поделился тренер в эфире программы «Судьба человека».

По его словам, Навка ушла в «веселое и беззаботное» турне, а он жил «серой и рутинной» жизнью тренера. Расставаться со второй супругой был непросто. Однако мужчина принял непростое решение развестись с женой после длительных отношений.

«Наталья понимала, что тяжело уходить от супруги, с которой 14 лет прожил. Еще имея маленькую дочку, которая все время говорит: «Папочка, а куда ты уходишь? А когда ты опять придешь? А почему ты не укладываешь меня спать?» — заявил 58-летний бывший фигурист.

Жулин признался, что изменял своей второй супруге, когда они состояли в браке. По его словам, Татьяна Навка сильно переживала из-за неверности возлюбленного.