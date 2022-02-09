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Взрыв газа или ракетная атака: что известно о происшествии в центре Абу-Даби

Весь мир
Взрыв газа или ракетная атака: что известно о происшествии в центре Абу-Даби
pixabay.com  / 

Абу-Даби, 9 февраля. В столице ОАЭ произошли два мощных взрыва. Они стали причиной возгорания в одном из высотных зданий на пересечении улиц Хамдан и Фатимы бинт Мубарак в центре города. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб начали борьбу с огнем.

«Идет процесс охлаждения и оценки ущерба, нанесенного пожаром», — говорится в сообщении государственного информационного агентства WAM.

Сначала издание уведомило об отсутствии жертв, однако в дальнейших обновлениях новости этот момент был опущен. Сведения о пострадавших уточняются.

Представители властей оперативно выступили с заявлением, в котором назвали причиной произошедшего взрыв газового баллона. Тем не менее очевидцы, заснявшие пожар на видео, говорят о попадании в здание ракеты.

При этом примечательно, что первыми журналистами, оказавшимися на месте происшествия, стали не граждане страны Персидского залива, а сотрудники СМИ из Бразилии, прибывшие в Абу-Даби ради освещения футбольного матча с участием клуба Sociedade Esportiva Palmeiras.

Они также высказали мнение о факте атаки и предположили, что удар мог быть нанесен беспилотником.

Сейчас на месте происшествия все еще работают пожарные, полиция и другие службы.

Вероятность попадания в здание снаряда действительно может рассматриваться на фоне схожих инцидентов, участившихся после возвращения ОАЭ в йеменский конфликт. В нем официальный Абу-Даби поддерживает сторону правительства Мансура Хади и входит в состав арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Участие других стран в войне повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» расценивают как внешнюю агрессию и вмешательство во внутренние дела Йемена. На этом фоне они принимают соответствующие меры и наносят удары по территориям противоборствующих им государств: ранее целью их атак были только саудовцы, однако с января 2022 года мишенью стали и Эмираты.

Ансар Аллах
Федеральное агентство новостей /

Не исключено, что вероятная атака была организована как ответ на операцию в городе Харад. Бои на его улицах ведутся уже по меньшей мере четыре дня. Накануне представители арабской коалиции заявили о том, что взяли командиров повстанцев в кольцо и предложили им капитулировать.

Однако хуситы не намерены сдаваться и продолжают сопротивление, что привело к гибели по меньшей мере 30 военнослужащих йеменской армии, в том числе четырех офицеров. Саудовские источники также сообщают о «десятках убитых» членах движения «Ансар Аллах», однако данная информация не подтверждена.

Начавшееся в этом году обострение еще более дестабилизирует обстановку в регионе и угрожает не только миллионам мирных йеменцев, переживающим тяжелейший гуманитарный кризис, но и гражданам стран Персидского залива.

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