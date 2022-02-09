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Экс-премьер Франции Филипп: намерения Макрона наладить диалог с Россией являются риском

Политика
Экс-премьер Франции Филипп: намерения Макрона наладить диалог с Россией являются риском
Global Look Press  /  © Panoramic / Keystone Press Agency

Париж, 9 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон рискует из-за желания наладить диалог с Россией. Об этом заявил бывший французский премьер-министр Эдуар Филипп.

Политик отметил, что некоторые граждане критикуют Макрона, поскольку он пытается использовать ситуацию вокруг Украины для своей кампании. По словам Филиппа, президент сильно рискует перед выборами главы государства.

«На самом деле президент в данный момент идет на риск перед выборами, поскольку, чтобы вести переговоры с Россией, всегда лучше быть сильным. А быть кандидатом во время предвыборной кампании — значит, не быть сильным», — сказал бывший премьер-министр Франции.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин провел встречу с Эммануэлем Макроном в Москве. Диалог начался в 7 февраля в 18:33 и длился около пяти часов.

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