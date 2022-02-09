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Российские стройподрядчики не смогли выполнить пятую часть госконтрактов из-за роста цен

Экономика
Российские стройподрядчики не смогли выполнить пятую часть госконтрактов из-за роста цен
pixabay.com  /  Syaibatul Hamdi

Москва, 9 февраля. Около 38 тысяч госконтрактов в сфере строительства на сумму более триллиона рублей оказалось расторгнуто в прошлом году, сообщает РБК со ссылкой на Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).

Причиной расторжения договоров специалисты называют рост стоимости стройматериалов, из-за которого сметы не соответствовали реалиям рынка.

«Из-за роста цен на стройматериалы подрядчикам становилось невыгодно выполнять работы по цене, прописанной в контракте. Среднее увеличение стоимости строительства из-за роста цен на стройматериалы в прошлом году составило 12%, тогда как средняя прибыль подрядчика по госконтрактам составляет 7%», — рассказал президент НОСТРОЙ Антон Глушков.

Резкое повышение стоимости стройматериалов началось еще прошлой осенью, тенденция продолжилась и в 2021 году. Например, стоимость металла увеличилась в два раза, битум подорожал на 43%, доски — на 42,2%, кирпичи — на 38%, кровельные материалы — на 30,3%. Президент РФ Владимир Путин поручил ФАС проконтролировать обоснованность повышения цен.

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строительство рост цен стройматериалы госконтракты
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