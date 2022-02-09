То, что большинство американцев не считают Украину союзником, говорит о серьезном расколе в американском обществе. Об этом ФАН рассказал политолог Владимир Киреев.

Отношение к Украине

Более половины американцев (56%) не могут охарактеризовать Украину как союзника Соединенных Штатов. Это следует из данных опроса, который был проведен изданием Politico с компанией Morning Consult.

Global Look Press / Wang Ying / Xinhua

Согласно опросу, 36% респондентов считают Украину «дружественной страной, но не союзником», еще 15% назвали ее «недружественной, но не врагом». В качестве «врага» Украину рассматривают 5% американцев. «Союзником» Украину назвали 20% респондентов, еще 23% затруднились ответить.

Существенный раскол

Как отметил Владимир Киреев, американское общество демонстрирует существенный раскол. Никакой внятной позиции нет относительно ситуации с Украиной.

«А ведь это главная политическая проблема современного мира. Именно ситуация вокруг Украины способна спровоцировать Третью мировую войну, ведь этот конфликт уже воссоздал линии противостояния холодной войны, в режиме которой мы живем с 2014 года. То, что американское общество не имеет четко выраженной позиции по данному вопросу, говорит о глубоком кризисе американского политического мышления, формируемого стереотипами времен противостояния с СССР», — пояснил Владимир Киреев.

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Политолог обратил внимание, что США стремительно теряют глобальное лидерство, но развязывание войны из-за Украины никаким образом не способно решить эту проблему. Напротив — война против России имеет шанс окончательно похоронить эпоху американского доминирования на планете.

«Современной России это не нужно потому, то она на такое доминирование не претендует. Действия американских политических элит демонстрируют прямым образом суицидальность — не больше и не меньше. Данные социологического опроса лишний раз доказывают, что американские граждане не понимают логики вмешательства в данный конфликт, не решающий никаких вопросов, но зато угрожающий безопасности самих США», — заключил Владимир Киреев.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, который произошел в стране.

Ранее лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной Варяг) заявил, что в 2014 году на юго-востоке Украины начался геноцид русских. Он уверен, что нельзя допустить повторения этого геноцида — очередного нападения ВСУ и добровольческих батальонов на русских граждан, проживающих в Донбассе и на территории, контролируемой Киевом.