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SpaceX Илона Маска могла потерять до 40 спутников Starlink из-за геомагнитной бури

Наука
SpaceX Илона Маска могла потерять до 40 спутников Starlink из-за геомагнитной бури
wikipedia.org  /  Official SpaceX Photos

Москва, 9 февраля. Примерно 40 из 49 микроспутников Starlink компании SpaceX, выведенных на орбиту Земли 3 февраля, пострадали в результате магнитной бури.

Спутники сошли с орбиты. Предположительно, они могли попасть в атмосферу Земли. Эти объекты «имеют нулевой риск столкновения с другими спутниками», заявили в SpaceX. Конструкция Starlink предусматривает полное разрушение при входе в атмосферу Земли. То есть их падение на населенную людьми планету в качестве обломков исключено.

«К сожалению, спутники, развернутые в [прошлый] четверг, оказались сильно повреждены геомагнитной бурей в пятницу. Команда [обслуживания] <...> перевела [их] <...> в безопасный режим. <...>», — говорится в сообщении SpaceX.

На стартовой площадке SpaceX в Техасе прогремел мощный взрыв. По данным сотрудников, они проводили эксперимент. Однако ситуация вышла из-под контроля. Ученые испытывали на прочность материал для космических аппаратов. Взрыв произошел из-за сильного давления. В результате произошедшего никто не пострадал.

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