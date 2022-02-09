Депутат Чепа оценил итоги встречи президентов Украины и Франции: «Зеленский — неопытный политик»

Зампредседателя Государственной думы Российской Федерации по международным делам, депутат от партии «Справедливая Россия» Алексей Чепа в разговоре с ФАН прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности соблюдать Минские соглашения. Напомним, глава Киева во вторник, 8 февраля, встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения вопросов европейской безопасности.

Собеседник напомнил, что Зеленский не подписывал документ о Минских соглашениях. В своих неоднократных заявлениях Петр Порошенко заявлял, что комплекс мер не будет выполняться властями Украины. Когда Зеленский шел на выборы, он говорил, что для него мирное урегулирование конфликта на Украине относится к числу приоритетных задач. Однако годы минули, а весь мир в последнее время слышит, что Минские соглашения регулярно нарушаются, потому что документ якобы противоречит государственности Украины.

Федеральное агентство новостей /

«И когда мы снова слышим от Зеленского, что Минские соглашения должны соблюдаться на территории страны, что только этот вопрос может сегодня решить проблему, это звучит правильно и прекрасно. Но мы видим две стороны конфликта — это Киев и Луганск с Донецком. Встреча Макрона с Владимиром Путиным показательна. Я думаю, что главе РФ удалось в личной беседе еще раз убедить президента Франции в том, что соблюдение Минских соглашений — это единственный мирный путь решения», — утверждает Алексей Чепа.

Политик уверен, что все эти проблемы на фоне украинского кризиса могут втянуть всю Европу в глобальный конфликт. Депутат сохраняет надежду на вмешательство Германии в ситуацию. Ему хочется верить, что новый канцлер скажет свое веское слово.

«Тем не менее Украина пытается контактировать с Германией и обсуждать блокировку «Северного потока — 2». Вообще, нельзя разговаривать языком ультиматума. Зеленский молодой и неопытный политик, поэтому мы, наверно, должны все это понимать. Я надеюсь, что он сделает правильные выводы, потому что за слова когда-то придется отвечать. Если он это сказал что-то в присутствии двух президентов, то потом ему трудно будет выкручиваться в сегодняшней обстановке», — заключил собеседник.

Тем временем американский государственный секретарь Энтони Блинкен недавно заявил, что США не собираются публиковать собственную реакцию на предложения России по гарантиям безопасности.