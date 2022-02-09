Депутат Чепа оценил итоги встречи президентов Украины и Франции: «Зеленский — неопытный политик»

Зампредседателя Государственной думы Российской Федерации по международным делам, депутат от партии «Справедливая Россия» Алексей Чепа в разговоре с ФАН прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности соблюдать Минские соглашения. Напомним, глава Киева во вторник, 8 февраля, встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения вопросов европейской безопасности.
Собеседник напомнил, что Зеленский не подписывал документ о Минских соглашениях. В своих неоднократных заявлениях Петр Порошенко заявлял, что комплекс мер не будет выполняться властями Украины. Когда Зеленский шел на выборы, он говорил, что для него мирное урегулирование конфликта на Украине относится к числу приоритетных задач. Однако годы минули, а весь мир в последнее время слышит, что Минские соглашения регулярно нарушаются, потому что документ якобы противоречит государственности Украины.
«И когда мы снова слышим от Зеленского, что Минские соглашения должны соблюдаться на территории страны, что только этот вопрос может сегодня решить проблему, это звучит правильно и прекрасно. Но мы видим две стороны конфликта — это Киев и Луганск с Донецком. Встреча Макрона с Владимиром Путиным показательна. Я думаю, что главе РФ удалось в личной беседе еще раз убедить президента Франции в том, что соблюдение Минских соглашений — это единственный мирный путь решения», — утверждает Алексей Чепа.
Политик уверен, что все эти проблемы на фоне украинского кризиса могут втянуть всю Европу в глобальный конфликт. Депутат сохраняет надежду на вмешательство Германии в ситуацию. Ему хочется верить, что новый канцлер скажет свое веское слово.
«Тем не менее Украина пытается контактировать с Германией и обсуждать блокировку «Северного потока — 2». Вообще, нельзя разговаривать языком ультиматума. Зеленский молодой и неопытный политик, поэтому мы, наверно, должны все это понимать. Я надеюсь, что он сделает правильные выводы, потому что за слова когда-то придется отвечать. Если он это сказал что-то в присутствии двух президентов, то потом ему трудно будет выкручиваться в сегодняшней обстановке», — заключил собеседник.
Тем временем американский государственный секретарь Энтони Блинкен недавно заявил, что США не собираются публиковать собственную реакцию на предложения России по гарантиям безопасности.