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Олимпиада 2022: расписание хоккейного турнира, упущенное золото, медальный зачет, место России

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 10:46
Спорт
Олимпиада 2022: расписание хоккейного турнира, упущенное золото, медальный зачет, место России
Федеральное агентство новостей  / 

Зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине продолжаются: 9 февраля — шестой соревновательный день. К сожалению, несколько упущенных возможностей накануне, при том что соперники, как говорится, не дремали, сместили россиян в медальном зачете сразу на несколько позиций. Тем не менее впереди еще есть время поправить ситуацию, тем более, что на Олимпиаде начинается борьба за самую главную медаль — в мужском хоккее. Некоторые подробности — в утреннем обзоре ФАН.

Фигуристам не дали награды

Непростая ситуация в российской команде по фигурному катанию (о чем ФАН писал ранее) оказалась не единственной проблемой. Так, Международный олимпийский комитет (МОК) перенес награждение фигуристов по итогам группового турнира, где россияне взяли золото. Награждение должно было состояться во вторник, 8 февраля, но было перенесено. Как объяснили в МОК, причина — неожиданно возникшая необходимость консультаций с юристами.

Напомним, сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание) и Марк Кондратюк (в одиночном разряде). Наши прославленные одиночницы Александра Трусова и Анна Щербакова в командном турните участие не принимали, таково было решение российской Федерации по фигурному катанию.

На втором месте оказалась сборная США, из-за которой, возможно, и пришлось отложить награждение. По информации издания «Спорт-Экспресс», церемонию отменили из-за положительного теста на коронавирус у американца Винсента Чжоу.

Олимпиада 2022: расписание хоккейного турнира, упущенное золото, медальный зачет, место России
Федеральное агентство новостей /

Упущенная медаль

Российский биатлонист Максим Цветков стал четвертым в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине, хотя в этой дисциплине российская сборная до самого последнего момента рассчитывала на золото. Роковым для Максима стал промах при последнем выстреле на последнем рубеже.

Пьедестал поделили француз Кантен Фийон Майе (золото), Максим Смольский, выступающий за Белоруссию, (серебро) и норвежский биатлонист Йоханнес Бе (бронза). Наши Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли десятое и одиннадцатое место соответственно. Пока у России на ОИ-2022 всего одна медаль в биатлоне — бронза в смешанной эстафете.

«Большой» хоккей

В среду, 9 февраля, стартует главный турнир Олимпиады — в мужском хоккее. Считается, что золото в этой дисциплине перевешивает все остальные награды. Россия в первом матче встретится с серьезным соперником — сборной Швейцарии. Игра начнется в 11:40 по московскому времени. Матч в прямом эфире покажет телеканал «Россия-1». Болеем за наших!

В среду, 9 февраля, в 16:10 встретятся хоккеисты Чехии и Дании. Игру покажет «Матч ТВ».

В пятницу, 11 февраля, в 7:10 россияне встретятся с соперниками из Дании. Матч будет транслировать Первый канал.

В субботу, 12 февраля в 16:10 начнется встреча Россия — Чехия. Прямая трансляция — на телеканале «Россия-1».

Олимпиада 2022: расписание хоккейного турнира, упущенное золото, медальный зачет, место России
Федеральное агентство новостей /

Медальный зачет на утро 9 февраля

Как было сказано выше, упущенное золото и успехи соперников сместили российскую сборную вниз сразу на несколько позиций. Сейчас наша команда занимает восьмое место в общем медальном зачете. Хозяева Олимпиады — представители сборной Китая — также выбыли из первой тройки. При этом по количеству медалей россияне по-прежнему лидируют, в копилке нашей команды десять наград разного достоинства.

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Итого

1

Норвегия

4

1

4

9

2

Швеция

4

1

2

7

3

Нидерланды

3

3

1

7

4

Китай

3

2

0

5

4

Германия

3

2

0

5

6

Австрия

2

4

2

8

7

Италия

2

4

1

7

8

Россия

2

3

5

10

Олимпиада 2022: расписание хоккейного турнира, упущенное золото, медальный зачет, место России
Федеральное агентство новостей /

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