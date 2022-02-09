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Губерниев емкой фразой оценил новость о возможном пересмотре итогов командного турнира ОИ

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 10:18
Олимпийские игры 2022
Губерниев емкой фразой оценил новость о возможном пересмотре итогов командного турнира ОИ
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Пекин, 9 февраля. Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможном пересмотре результатов командного турнира фигуристов в рамках ОИ-2022.

Дмитрий Губерниев в Telegram-канале прокомментировал слухи о том, что сборную России могут лишить золотой медали командного турнира ОИ из-за сомнительного допинг-теста одного из спортсменов. О возможном пересмотре результатов соревнований ранее сообщили журналисты Inside the Games.

«Если кто-то из наших фигуристок сдал сомнительный тест на наркотики перед командным турниром Олимпиады — это полный *****!!! Никогда такого не было и вот опять!! Ждем иные!!!!» — написал комментатор.

Сборная России стала победителем командного турнира в рамках ОИ-2022. За национальную команду выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, а также Никита Кацалапов.

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