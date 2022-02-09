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«Этот день в истории». Что произошло 9 февраля, праздники, факты, люди

Общество

Проблемы с зубами людей беспокоили всегда, поэтому профессия стоматолога считается довольно древней. Первые услуги по лечению кариеса оказывались еще за семь тысячелетий до нашей эры, однако профессиональный праздник у дантистов появился относительно недавно. И сразу стал одним из важнейших для зубных специалистов и их клиентов. Основателем стоматологии как профессии и науки считается француз Пьер Фошар, в 1728 году он опубликовал «Руководство по хирургии и лечению зубов», в котором систематизировал научные и практические знания в этой области. Праздник стоматологов также называют Днем зубной боли, а дата приурочена ко дню памяти католической святой, мученицы Аполлонии.

9 февраля принято считать днем рождения стриптиза. Этот откровенный танец впервые официально был исполнен ровно 129 лет назад в парижском кабаре «Мулен Руж»: танцовщица Мона позволила себе вольность и сбросила с себя одежду на сцене, после чего девушку арестовали и выписали штраф за неприличное поведение. Событие вызвало большой резонанс, жители Парижа поддержали Мону и вышли на улицы с протестом, после чего стриптиз стал набирать популярность во многих странах мира.

Также в этот день в 1887 году родился будущий герой Гражданской войны Василий Чапаев. А спустя семь лет император Николай II издал Манифест об объявлении войны Японии. Какими еще событиями запомнился сегодняшний день, расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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