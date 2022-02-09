Небензя: Запад накачивает Киев наступательным вооружением в обход Минских соглашений

Москва, 9 февраля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил западные страны в поставках наступательного вооружения Киеву, что является грубым нарушением минских договоренностей.

Западное оружие поставляется для нужд украинской армии в нарастающих масштабах, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в эфире телеканала «Россия-24».

«Вы знаете, что западные партнеры в нарушение минских договоренностей накачивают Киев оружием, и вовсе не оборонительным, а наступательным. Вы знаете о скоплении украинских вооруженных сил на линии разграничения», — подчеркнул российский дипломат.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев рассказал, почему Киев уклоняется от выполнения Минских соглашений. Слова Василия Небензи об отсутствии у России каких-либо агрессивных замыслов относительно Украины приводил RT.