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Мэр Курильска Рокотов ответил на заявление США о поддержке Японии

Политика
Мэр Курильска Рокотов ответил на заявление США о поддержке Японии
Федеральное агентство новостей

Курильск, 9 февраля. Конституция России не допускает отчуждения территорий. Об этом напомнил мэр Курильска Вадим Рокотов.

Он прокомментировал высказывание посла США в Японии Рама Эмануэля, который заявил о поддержке Вашингтоном позиции Токио по принадлежности Курильских островов.

«Япония не прекращает демонстрацию притязаний на российские территории — Курильские острова. Хотелось бы напомнить об итогах Второй мировой войны и недопустимости их произвольных интерпретаций. Россияне единодушно поддержали поправки в нашу конституцию, в которых говорится о недопущении отчуждения территорий», — приводит слова Рокотова пресс-служба администрации Курильского района специально для РИА Новости.

Он добавил, что жители Курильских островов гордятся своими землями. Они призвали японцев уважать итоги Второй мировой войны.

Недавно позицию Токио по Курилам озвучил и глава МИД Японии Есимаса Хаяси, сообщает телеканал «360». По мнению политолога Евгения Сатановского, заявления США призваны стравить азиатскую страну с Россией.

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