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Дочь певицы Валерии призналась, что проходила через домашнее насилие

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 10:08
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии призналась, что проходила через домашнее насилие
instagram.com  /  @shena_music

Москва, 9 февраля. Дочь певицы Валерии Анна Шульгина, которая выступает на сцене под творческим псевдонимом SHENA?, поделилась с поклонниками неожиданным признанием. Исполнительница, пошедшая по стопам матери, рассказала, что лично сталкивалась с домашним насилием.

Шульгина сильно обеспокоила поклонников, поскольку пропала из соцсетей на длительное время — она не выкладывала посты в Instagram несколько месяцев. По словам певицы, с ней случилось нечто плохое, но поделиться деталями она пока не готова.

«В 2021 году ужасающая ситуация, которая впервые случилась со мной, когда я еще была ребенком, а потом еще несколько раз происходила в течение всей жизни, произошла снова», — написала SHENA? в своем Instagram-аккаунте.

Дочь Валерии отметила, что ее уход из соцсетей был вынужденным. Параллельно в жизни Шульгиной происходили и другие события, которые тоже привели к затишью, но о них она также пока умалчивает.

Певица пообещала показывать в Stories некоторые архивы последних месяцев. Хотя исполнительнице, по ее словам, нельзя было пользоваться соцсетями и выходить в город, она не смогла отказать в поддержке нескольким людям. SHENA? приняла участие в акции в поддержку закона о домашнем насилии, ведь эта тема ей очень близка.

«Вы знаете, я всегда публично выступаю за принятие закона о домашнем насилии, так как сама проходила через этот ад», — пояснила дочь Валерии.

Дочь певицы Валерии призналась, что проходила через домашнее насилие
Prt Scr instagram.com / @shena_music

Ранее писательница и блогер Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук, начала вести колонку о домашнем насилии на ФАН. Автор затрагивает и другие темы, например, жизнь инвалидов в России.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дочь певицы Валерии призналась, что проходила через домашнее насилие
Валерия домашнее насилие шульгина SHENA
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