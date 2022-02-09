Германия не готова защищать интересы Европы и будет играть на стороне США

США хотят сплотить Европу под своим началом, окоротив тех лидеров, которые пытаются играть в независимость. Такую позицию в беседе с ФАН высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Угрозы Байдена

«Северный поток — 2» перестанет существовать, если Россия «вторгнется» на территорию Украины. Такое заявление сделал президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Global Look Press / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

«В случае вторжения России, если ее танки снова пересекут границу Украины, то «Северный поток — 2» перестанет существовать. Мы положим ему конец», — заявил Джо Байден.

Германия оставила место лидера

Как отметил Дмитрий Родионов, о том, что гипотетическая война на Украине может привести к остановке «СП-2», на Западе говорят с самого начала.

«Вообще, это распространенная там страшилка. Мол, Россия не нападает на Украину только из-за угроз потери транзита. Это одна из причин, по которым Запад настаивает на продлении контракта с Киевом — для них это «гарантии ненападения». Разумеется, в случае «нападения» они готовы сорвать «СП-2» как инструмент давления на Москву. Другой вопрос, что европейцы при этом лишатся российского газа, заменить который пока нечем от слова «совсем». Поэтому до недавнего времени лично я был уверен, что Европа, в первую очередь Германия, сделают все, чтобы не допустить этого сценария», — пояснил Дмитрий Родионов.

ФБА «Экономика сегодня» /

Политолог обратил внимание на слова Шольца после встречи с Байденом о том, что Германия готова действовать в унисон с союзниками и к затратным шагам при «агрессии» против Украины. В унисон с союзниками — значит, по распоряжению Вашингтона. И хотя Шольц уклонился от прямого ответа про «СП-2», Родионов делает вывод, что именно это подразумевается под «затратными шагами».

«Это значит, что Берлин не готов защищать интересы Европы в случае войны, а будет играть на стороне США. И довольно жесткое заявление Байдена по «СП-2» это подтверждает. Эти заявления адресованы не столько Москве, сколько Парижу. Президент Эммануэль Макрон сейчас из кожи вон лезет, чтобы доказать субъектность Франции и ее место лидера Европы после того, как это место с уходом [Ангелы] Меркель оставила Германия. Судя по всему, она его реально оставила, фактически поддержав Вашингтон и Лондон, которые заняли жесткую антироссийскую позицию. Впервые с начала кризиса война кажется мне уже более чем реальной», — добавил Дмитрий Родионов.

Он заметил, что США хотят сплотить Европу под своим началом, окоротив тех лидеров, которые пытаются играть в независимость.

«Кажется, словами это уже не выходит и нужна небольшая войнушка, которая едва ли превратится в глобальную, но покончит с потугами европейцев на суверенитет и окончательно сожжет мосты между ними и Россией, а также Китаем», — заключил Дмитрий Родионов.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.