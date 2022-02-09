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Политика
Чижов охарактеризовал подход НАТО к гарантиям безопасности цитатой из «Золотого теленка»
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Чижов охарактеризовал подход НАТО к гарантиям безопасности цитатой из «Золотого теленка»

Политика
Чижов охарактеризовал подход НАТО к гарантиям безопасности цитатой из «Золотого теленка»
Global Look Press  /  Mission of Russia EU/via Globallookpress.com

Брюссель, 9 февраля. Представители НАТО отклонили российское предложение по безопасности, отметив, что юридические гарантии должны относиться только к членам международной организации.

Об этом заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, говоря о подходе НАТО к выдвинутым несколько лет назад предложениям по юридическим гарантиям в сфере безопасности. По его словам, Альянс не собирался долго обсуждать проект и дал понять, что российская инициатива не годится.

«Юридические гарантии безопасности – это только для членов альянса. А остальные либо пусть вступают, либо довольствуются меньшим. В общем, как в бессмертном романе ("Золотой теленок" - ред.): "Пиво - только членам профсоюза"», — сказал Чижов.

Ранее дипломат заявил, что Москва готов ответить на контрсанкции со стороны Европы. Российское руководство «ничего и никого не боится», подчеркнул Чижов.

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