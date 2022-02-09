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Политолог Журавлев: Присоединение Индии к бойкоту ОИ в Китае — продолжение нового курса Дели
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Политика
Политолог Журавлев: Присоединение Индии к бойкоту ОИ в Китае — продолжение нового курса Дели
pikist.com  / 

До краха СССР США и не мечтали, что Индия станет выступать в международном пространстве для них как союзное государство. Сегодня Лондон и Вашингтон с выгодой для себя используют естественное противостояние Дели и Пекина. Об этом ФАН рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

Накануне стало известно, что Индия присоединилась к бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине. Демарш Индии стал результатом решения Пекина включить в эстафету Олимпийского огня командира полка Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ци Фабао, «героя долины Галвана» — вооруженного столкновения КНР с Индией в июне 2020 года. Нью-Дели не будет присутствовать на церемониях открытия и закрытия зимних Олимпийских игр, сообщил представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев напомнил, что для США противостояние Индии Китаю всегда было выгодно, особенно, по его словам, к разжиганию антагонизмов американцы стали прилагать усилия со времен правления Дональда Трампа.

Политолог Журавлев: Присоединение Индии к бойкоту Олимпиады в Китае — продолжение нового курса Дели
Global Look Press / Xing Guangli/XinHua

«Когда-то во времена Индиры Ганди Индия была большим другом СССР и поддерживала нормальные отношения с Китаем. Но эти времена давно прошли. Кроме прямых противоречий между Китаем, Индией и Пакистаном, которых уже достаточно, чтобы Дели при любом случае пытался ставить палки в колеса Пекину, существуют геоэкономические факторы. Индия претендует на место, которое в мировой экономике занимает Китай. В КНР в последние годы существенно вырос уровень жизни, это привело к увеличению зарплат и повышению себестоимости производства. Это снизило экспортный потенциал Поднебесной и дало шанс Индии потеснить своего конкурента на рынке дешевого труда, в области массового производства низкокачественных товаров», — отметил эксперт.

Собеседник ФАН напомнил, что в результате колониального прошлого на Индию оказывает большое влияние и Великобритания: самые богатые индийцы становятся подданными английской королевы и перебираются в Лондон. Уход Индии в сторону США и Великобритании аналитик назвал вполне естественным. Журавлев обратил внимание, что в борьбе с Пекином Лондон и Вашингтон стали рассматривать Индию как естественного и выгодного союзника. Политолог предположил, что в ближайшее время международная политика Индии не изменится: противостояние Дели и Пекина как минимум не ослабнет.

Ранее ФАН рассказал, что рост цен на нефть закономерен, это — сигнал для ЕС подумать над ошибками. Кризис энергетики в Европе усугубляется политиками Евросоюза, которые вопреки интересам собственных стран пытаются угодить США.

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журавлев олимпиада пекин бойкот
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