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Пресс-атташе ФФКР отказалась комментировать возможные проблемы с допинг-тестом фигуриста

Олимпийские игры 2022
Пресс-атташе ФФКР отказалась комментировать возможные проблемы с допинг-тестом фигуриста
pixabay.com  /  guvo59

Москва, 9 февраля. Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина не смогла дать комментарий по ситуации с российским фигуристом, у которого могут быть проблемы с допинг-тестом.

По данным издания Inside the Games, результаты командного турнира по фигурному катанию зимней Олимпиады в Пекине могут пересмотреть. Причиной это являются предполагаемые проблемы с пробами фигуриста из России, сданными перед Играми.

«Без комментариев. Ничего не могу сказать», — высказалась о ситуации Ермолина.

Напомним, Россия заняла первое место в командных соревнованиях на ОИ в Китае. Серебро досталось США, а третьей стала Япония. Церемония награждения фигуристов была отложена.

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допинг олимпиада фигурное катание
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