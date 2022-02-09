Пресс-атташе ФФКР отказалась комментировать возможные проблемы с допинг-тестом фигуриста

Москва, 9 февраля. Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина не смогла дать комментарий по ситуации с российским фигуристом, у которого могут быть проблемы с допинг-тестом.

По данным издания Inside the Games, результаты командного турнира по фигурному катанию зимней Олимпиады в Пекине могут пересмотреть. Причиной это являются предполагаемые проблемы с пробами фигуриста из России, сданными перед Играми.

«Без комментариев. Ничего не могу сказать», — высказалась о ситуации Ермолина.

Напомним, Россия заняла первое место в командных соревнованиях на ОИ в Китае. Серебро досталось США, а третьей стала Япония. Церемония награждения фигуристов была отложена.