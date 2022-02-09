Валиева, Кондратюк, Мишина и Галлямов не вышли на тренировку на фоне ситуации с допингом

Пекин, 9 февраля. Четверо российских фигуристов Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов не пришли на тренировку на фоне ситуации с допинг-тестом на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщила журналистка Кристин Бреннан.

Ранее появились сведения, что у одного из спортсменов из России возникли проблемы с допинг-тестом. Кто именно этот фигурист, не указано. Бреннан на своей странице в Twitter указала, что четверо фигуристов не вышли на тренировку на фоне ситуации с допингом. Речь идет о Валиевой, Кондратюке, Мишиной и Галлямове.

Российская сборная по фигурному катанию завоевала золотую медаль в командном турнире на Олимпийских играх. Эта медаль стала второй золотой у российской команды. Серебро в командном турнире по фигурному катанию ОИ досталось спортсменам из Соединенных Штатов, на третьем месте расположилась Япония.