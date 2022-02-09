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Стали известны стратегические проекты Мордовского госуниверситета
Общество
Стали известны стратегические проекты Мордовского госуниверситета
edu.gov.ru  /  Пресс-служба Минпросвещения России

Саранск, 9 февраля. И.о. ректора Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко обозначил приоритетные научные разработки вуза. 

По словам Глушко, одним из важных задач является реализация проекта «SmartAGRO», который ориентирован на снижение энергозатрат в сельском хозяйстве и себестоимости продукции, должен обеспечить появление импортозамещающих технологий для высокоресурсного ремонта механизмов, внедрить систему контроля качества сырья и продуктов питания на основе цифровой маркировки, сообщают «Известия Мордовии».

Проект «Материалы нового поколения» предполагает создание новых сверхпрочных бетонов с повышенным сроком эксплуатации в экстремальных условиях, новых материалов для получения оптоволокна и полимерных композиционных материалов для машиностроения. Еще в рамках этого проекта появятся инновационные биокомпозиционные материалы для фармацевтической промышленности и медицины.

Проект «Университет — центр социокультурного развития региона» позволит сформировать в Мордовии этнокультурные туристические маршруты, досуговые центры и арт-объекты. Появится электронный научно-информационный ресурс «Национальный корпус1 мордовских языков».

В сотрудничестве с «Биохимиком» запланирована работа вуза в рамках проекта «Медицина будущего» по производству лекарств дистанционно управляемым высвобождением и распределением технологии направленного транспорта лекарств для лечения ряда тяжелых заболеваний. 

Ранее ФАН сообщал о создании в Мордовии колл-центров для круглосуточного консультирования жителей региона по вопросам омикрон-штамма. В число сотрудников центров войдут 400 специалистов и студентов-медиков из Мордовского госуниверситета имени Николая Огарева и медицинского колледжа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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