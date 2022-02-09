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Чижов охарактеризовал подход НАТО к гарантиям безопасности цитатой из «Золотого теленка»
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Постпред РФ при ЕС Чижов отметил неэффективность договоренностей по безопасности в ОБСЕ

Политика
Постпред РФ при ЕС Чижов отметил неэффективность договоренностей по безопасности в ОБСЕ
Global Look Press  /  Mission of Russia EU/via Globallookpress.com

Москва, 9 февраля. Договоренности об обеспечении безопасности в рамках ОБСЕ больше не работают. Об этом сообщил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Чижов утверждает, что на данный момент организация стала оболочкой, внутри которой отсутствует содержание.

Постпред РФ при ЕС напомнил о принципе равной и неделимой безопасности для Европы и отказе от стараний по укреплению безопасности одного государства в ущерб других стран. Такие тезисы были закреплены еще в 1999 году, в Хартии европейской безопасности.

«Мы разработали и приняли в свое время вместе с Евросоюзом «дорожные карты», в том числе по внешней безопасности. С НАТО в 1997 году был подписан Основополагающий акт, пятью годами позже создан Совет Россия – НАТО. Был и целый ряд других договоров и документов. И что от этого осталось? Можно сказать, что практически ничего. Вообще, от ОБСЕ, по сути, осталась одна оболочка, без осязаемого содержания», — приходит к выводу Чижов в разговоре с РИА Новости.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Соловьев назвал Европейский союз для России незаменимым поставщиком санкций. В свою очередь ЕС выступили против отключения Москвы от международной системы SWIFT, сообщают в «Национальной службе новостей».

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безопасность ес чижов
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