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Встреча президентов России и Франции запомнилась громкими заявлениями Путина

Политика
Встреча президентов России и Франции запомнилась громкими заявлениями Путина
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 9 февраля. Переговоры президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона в Кремле запомнились не только острыми темами, но и громкими заявлениями российского лидера, которые разлетелись по СМИ.

Глава российского государства во время пресс-конференции с Макроном прокомментировал тему Донбасса. Путин призвал Киев начать выполнять Минские соглашения, а свое заявление подкрепил громкой цитатой:

«Нравится, не нравится — терпи, моя красавица, надо исполнять», — сказал президент.

Владимир Путин напомнил, что Киев уже дважды пытался решить конфликт в Донбассе силовым путем. После очередного провала Украины были сформированы минские договоренности, которые подкреплены резолюцией Совбеза ООН.

«Так будут исполнять или нет? Или снова предпримут какую-то попытку? Что думать нам по этому вопросу, ведь дважды уже пытались? И кто не гарантирует третий?» — задался вопросом президент.

Встреча президентов России и Франции запомнилась громкими заявлениями Путина
kremlin.ru / Администрация президента России

Особое внимание было уделено бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Российский лидер заявил, что Москва готова предоставить ему политическое убежище на фоне сложного положения экс-главы государства на территории Украины.

«Его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить политическое убежище в России», — отметил Путин.

Как стало известно ранее, Порошенко ответил на предложение Путина отказом. Политик заявил, что Украина сама разберется со своими делами.

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