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Авторы OilPrice обратили внимание на отказ Шольца поддержать позицию Байдена по «СП-2»

Политика
Авторы OilPrice обратили внимание на отказ Шольца поддержать позицию Байдена по «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Лондон, 9 февраля. Заявление канцлера Германии Олафа Шольца помешало президенту США Джо Байдену эффектно напугать Россию угрозой остановить «Северный поток — 2». Об этом пишет британский портал OilPrice.

Байден сделал заявление на пресс-конференции с Шольцем. Он пообещал остановить проект, если Россия «вторгнется на Украину». Немецкий канцлер не поддержал американского лидера. Всего одно его сдержанное высказывание разрушило эффект от речи главы Белого дома, сообщает «ПолитРоссия».

«Тем не менее эффект от высказываний Байдена был немного испорчен заявлением канцлера Германии, который, похоже, не испытывал такого энтузиазма по поводу карательных мер против "Северного потока — 2", как его американский коллега», — пишет OilPrice.

Шольц заявил только, что готов ввести санкции против России. Корреспондент Reuters поинтересовался, возьмет ли канцлер на себя ответственность отключить газопровод, и тот ответил отрицательно.

Авторы OilPrice обратили внимание на отказ Шольца поддержать позицию Байдена по «СП-2»
Global Look Press / Andreas Gora/dpa

Автор публикации отметил, что «Северный поток — 2» станет основным каналом поставок газа в Германию. Сейчас Берлин очень нуждается в топливе.

«Именно по этой причине Германия гораздо более неохотно, чем Соединенные Штаты, выступает с угрозами в адрес проекта или, по сути, российского государства в условиях нынешней геополитической напряженности», — резюмировал аналитик.

Ранее политолог Александр Сосновский тоже выразил мнение, что Германия не заинтересована в остановке газопровода. Это связано с ростом цен на газ.

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байден северный поток шольц
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