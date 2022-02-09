«Экономическое давление»: зачем Минск ввел запрет на транзит из Литвы нефтепродуктов

Доброжелательная внешняя политика Минска начала восприниматься как слабость и само собой разумеющееся явление. Решение применять ответные меры продиктовано беспрецедентным экономическим давлением. Об этом ФАН рассказал белорусский аналитик, директор Центра социальных исследований науки и технологий Андрей Сыч.

Запрет на транзит

Вступило в силу решение Минска о запрете транзита по территории Белоруссии следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, которые погружены на станциях «Литовских железных дорог».

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МИД Белоруссии 2 февраля объявил, что Минск в ответ на решение Вильнюса об ограничении транзита белорусских удобрений в литовские морские порты, которое белорусские власти расценили как нарушение международных обязательств и элемент гибридной агрессии, вводит ответные санкции в отношении транзита ряда товаров из Литвы.

Ответ Минска

Как считает Андрей Сыч, Белоруссия разбаловала соседей, которые привыкли в одностороннем порядке применять меры воздействия, зачастую используя менторский тон. Доброжелательная внешняя политика Минска начала восприниматься как слабость и само собой разумеющееся явление. Решение применять ответные меры продиктовано беспрецедентным экономическим давлением.

«К сожалению, мы видим полную деградацию дипломатической школы в Литве. Высшее руководство страны не в состоянии оценить риски от своих действий. Мы это видим на примере череды внешнеполитических провалов. Сегодня мы видим, как литовский президент Гитанас Науседа и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пытаются перекладывать друг на друга ответственность за конфронтацию с Китаем. Ответные меры Поднебесной уже поставили экономику Литвы в неудобную позу», — пояснил Андрей Сыч.

Федеральное агентство новостей /

Он обратил внимание, что экономика Белоруссии значительно меньше и влияние ответных мер будет более растянутым во времени. Однако эксперт утверждает, что оно приведет к аналогичным результатам. Мы еще увидим, как литовское руководство будет искать виновного в сложившейся ситуации.

«К слову, это прекрасно понимают и сами чиновники. Мы уже видели попытку Ландсбергиса сбежать от ответственности уйдя в отставку до того, как экономика Литвы ляжет и начнет чесать живот о землю. Все их действия носят антинародный характер. Расчет здесь на индивидуальный карьерный рост — они спят и видят себя в федеративных институтах управления Европейским союзом», — добавил Андрей Сыч.

Он заметил, что политизированное решение в отношении белорусских производителей калийных удобрений нанесет существенный ущерб литовской инфраструктуре, которая была задействована для транзита. Еще в процессе принятия решения представители литовских железных дорог и клайпедского порта озвучивали суммы своих убытков, которые исчислялись сотнями миллионов долларов.

«Уже несколько лет подряд годовой бюджет Литвы принимается с серьезным дефицитом. Фактически за годы своего суверенитета местные управленцы проели советское наследство и сделали страну стабильным нахлебником Евросоюза», — заключил Андрей Сыч.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз объявил, что страна вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для ряда товаров. Вместе с тем Китай исключил европейскую страну из своей таможенной системы, прекратив двустороннюю торговлю.