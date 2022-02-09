ПФР изменил правила получения страховых пенсий по потере кормильца

Москва, 9 февраля. Пенсионный фонд России (ПФР) упростил порядок смены вида пенсии. Нововведение должно позволить гражданам получить максимальную поддержку от государства, пишет «Российская газета».

Специалисты ПФР с 2022 года перешли на новый режим работы и теперь изучают каждое дело индивидуально. Они оценивают, какой вид пенсионного обеспечения гарантирует большие выплаты. Если для пенсионера будет выгодно его поменять, это сделают автоматически.

Такой механизм упраздняет необходимость получателям страховых пенсий по потере кормильца обращаться в Пенсионный фонд. Изменение поможет россиянам в возрасте максимизировать господдержку и не заниматься этим в ручном режиме, уточняет «ФедералПресс».

Российские пенсионеры ранее столкнулись с рядом ограничений при получении выплат на карту. Об этом рассказывал ФАН в своем материале.