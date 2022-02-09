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Постпред РФ при ЕС Чижов: каналы контактов с Россией «заморожены» из-за решений Евросоюза

Политика
Постпред РФ при ЕС Чижов: каналы контактов с Россией «заморожены» из-за решений Евросоюза
Global Look Press  /  Mission of Russia EU

Москва, 9 февраля. Отсутствие полноценного диалога с Россией на уровне Евросоюза ненормально, считает постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

По словам Чижова, отдельные контакты все таки существуют. Так, посредством телефона поддерживается контакт между президентом России Владимиром Путиным и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Также переговоры непостоянно ведутся на «министерском уровне». На площадках форумов между собой общаются глава МИД Сергей Лавров и руководитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Жозеп Боррель.

«Полноценного диалога с Россией на уровне ЕС как такового действительно нет. ЕС сам своими решениями заморозил каналы контактов с Россией, в том числе по безопасности», — заявляет представитель России при ЕС в интервью РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россию опечалило решение ЕС по «цементированию» механизмов взаимодействия с Москвой. «Национальная служба новостей» передала слова замминистра иностранных дел РФ Александра Панкина о том, что РФ надеется на отказ от введения антироссийских санкций со стороны ЕС из-за масштаба последствий.

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россия ес чижов
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