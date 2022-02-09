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Оксимирон станет одним из хедлайнеров фестиваля «Боль» в Москве

Общество
Оксимирон станет одним из хедлайнеров фестиваля «Боль» в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 9 февраля. Организаторы московского фестиваля «Боль» объявили артистов и музыкантов, которые выступят на мероприятии в 2022 году. Одним из хедлайнеров оказался рэпер Оксимирон.

Фестиваль представил внушительный лайн-ап, в который вошли Мак Демарко, АИГЕЛ, АукцЫон, Viagra Boys, Электрофорез, НОМ и многие другие. Помимо Оксимирона, хедлайнерами станут Ник Кейв и его группа The Bad Seeds, певец из Великобритании King Krule, а также канадский экспериментальный джаз-бэнд BADBADNOTGOOD.

«Боль» будет длиться четыре дня — с 16 по 19 июня включительно. Мероприятие проведут на территории Шарикоподшипникового завода на Дубровке, передает «Газета.Ru». В какой именно день на фестивале выступит один из самых знаменитых российских рэперов, пока не объявлено.

Напомним, в прошлом году Оксимирон порадовал поклонников долгожданным новым альбомом «Красота и уродство». Все треки с пластинки попали в чарты «Яндекс.Музыки».

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