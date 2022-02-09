Сборная России по хоккею начинает групповой этап Олимпиады-2022

Пекин, 9 февраля. Сборная России по хоккею 9 февраля проведет свой первый матч группового этапа на зимних Олимпийских играх в Пекине. Соперниками команды Алексея Жамнова станет команда Швейцарии.

Российские хоккеисты на протяжении последнего месяца тщательно готовились к Олимпиаде в Пекине. Сначала подопечные Алексея Жамнова провела учебно-тренировочный сбор в Новогорске, а уже 2 февраля вечером чартером отправилась в Китай. Сразу по прилете в Пекин шесть представителей главной национальной команды страны сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции, который дали положительный результат. Однако 8 февраля генеральный менеджер Илья Ковальчук заявил представителям СМИ, что на данный момент все хоккеисты здоровы и готовы сыграть против Швейцарии.

Матч между сборными России и Швейцарии пройдет 9 февраля. Стартовое вбрасывание на Национальном стадионе Пекина состоится в 11:40 по московскому времени.

Ранее нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял чистое третье место в списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ. Капитан «Кэпиталз» записал на свой счет голевую передачу в матче против «Коламбуса».