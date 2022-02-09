Адель стала обладательницей трех премий BRIT Awards

Вашингтон, 9 февраля. Знаменитая певица Адель получила сразу три из четырех главных наград на церемонии вручения BRIT Awards-2022.

Артистку признали лучшей исполнителей года. Также она была удостоена наград в номинациях «Песня года» за композицию Easy on Me и «Альбом года» («30»), пишет «Газета.Ru». Ее новая пластинка стала самой продаваемой в 2021 году. За шесть недель было раскуплено более 600 тысяч копий.

«Не могу поверить, что фортепианная баллада выиграла у такого количества хитов», — заявила артистка во время вручения первой статуэтки.

В конце января британская исполнительница отменила выступления в Лас-Вегасе из-за проблем личного характера. Причиной стали трудности, возникшие в отношениях с возлюбленным — спортивным агентом Ричем Полом.