Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 10:19
10:17
Происшествия
Правоохранители проводят обыск у экс-начальника УГИБДД Приморья Зубакина
10:17
Олимпийские игры 2022
Губерниев емкой фразой оценил новость о возможном пересмотре итогов командного турнира ОИ
10:16
Происшествия
Боец ММА Гаглоев заявил об исчезновении своей тети на границе Ингушетии и Чечни
10:16
Политика
Политолог Макеева предостерегла Запад от воинственной риторики
10:15
Общество
Последствия подтоплений ликвидируют в двух районах Краснодарского края
10:11
Армия
Небензя: Запад накачивает Киев наступательным вооружением в обход Минских соглашений
10:08
Политика
Мэр Курильска Рокотов ответил на заявление США о поддержке Японии
10:08
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии призналась, что проходила через домашнее насилие
10:05
Происшествия
ФАН публикует кадры с места массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве
10:04
Политика
Чижов охарактеризовал подход НАТО к гарантиям безопасности цитатой из «Золотого теленка»
Все новости

Рособрнадзор пообещал не вносить серьезных изменений в ЕГЭ

Общество
Рособрнадзор пообещал не вносить серьезных изменений в ЕГЭ
pixabay.com

Москва, 9 февраля. Единый государственный экзамен в России не будет сильно изменен, а все нововведения будут вноситься вдумчиво и последовательно, заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

Текущий формат ЕГЭ будет изменен в соответствии с замечаниями и предложениями, формирующимися в ходе профессионального обсуждения. Роспотребнадзор отметил, что всегда внимательно рассматривает все вопросы, поскольку это является залогом совершенствования и развития экзаменационных процедур.

«Важно сохранять баланс и подходить к изменениям вдумчиво, последовательно и заблаговременно», — говорится в сообщении Рособрнадзора.

Ученые в России создали нейросеть, которая может спрогнозировать результат школьников, сдающих ЕГЭ, с точностью до 85%. Данная система предугадывает итоги экзаменов на основе пробных результатов сдачи тестов.

Более 80 тыс. школьников из Подмосковья пройдут итоговое собеседование по русскому языку, сообщает «Подмосковье сегодня». Выполнять задания подростки будут в своих учебных заведениях.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Рособрнадзор пообещал не вносить серьезных изменений в ЕГЭ
рособрнадзор экзамен егэ
Комментировать