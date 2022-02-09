Рособрнадзор пообещал не вносить серьезных изменений в ЕГЭ

Москва, 9 февраля. Единый государственный экзамен в России не будет сильно изменен, а все нововведения будут вноситься вдумчиво и последовательно, заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

Текущий формат ЕГЭ будет изменен в соответствии с замечаниями и предложениями, формирующимися в ходе профессионального обсуждения. Роспотребнадзор отметил, что всегда внимательно рассматривает все вопросы, поскольку это является залогом совершенствования и развития экзаменационных процедур.

«Важно сохранять баланс и подходить к изменениям вдумчиво, последовательно и заблаговременно», — говорится в сообщении Рособрнадзора.

Ученые в России создали нейросеть, которая может спрогнозировать результат школьников, сдающих ЕГЭ, с точностью до 85%. Данная система предугадывает итоги экзаменов на основе пробных результатов сдачи тестов.

Более 80 тыс. школьников из Подмосковья пройдут итоговое собеседование по русскому языку, сообщает «Подмосковье сегодня». Выполнять задания подростки будут в своих учебных заведениях.