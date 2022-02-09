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Минобороны РФ опубликовало зрелищные кадры развертывания ЗРК С-400 «Триумф» в Белоруссии

Армия
Минобороны РФ опубликовало зрелищные кадры развертывания ЗРК С-400 «Триумф» в Белоруссии
Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 9 февраля. Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» прибыли в Белоруссию из Восточного военного округа (ВВО) и приступили к развертыванию для участия в учениях «Союзная решимость — 2022».

Дислокация российских ЗРК С-400 осуществлена в Брестской области, сообщили представители Минобороны РФ. Зрелищные кадры размещения С-400 «Триумф» на одном из белорусских полигонов опубликовал телеканал «Звезда».

«Личный состав отработал развертывание боевой техники на позициях и приступил к тренировкам по контролю воздушного пространства в установленной зоне ответственности», — сообщили представители российского военного ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подразделения российской армии после окончания учений «Союзная решимость — 2022» будут выведены с территории Белоруссии. О патрулировании белорусского воздушного пространства двумя дальними бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС РФ информировал RT.

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белоруссия минобороны рф учения с-400
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