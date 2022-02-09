Допинг-тест российского фигуриста может привести к пересмотру итогов командного турнира ОИ

Пекин, 9 февраля. Итоги командного турнира по фигурному катанию зимней Олимпиады в Пекине могут быть пересмотрены из-за результатов допинг-теста одного из фигуристов, представляющих Россию.

О возможных проблемах с пробами пишет Inside the Games. Согласно информации издания, сложности возникли с допинг-тестом спортсмена, который он сдавал перед Играми в Китае.

Напомним, Россия заняла первое место на командных соревнованиях по фигурному катанию, завершившихся 7 февраля. Второе место досталось США, а третьей стала Япония.