Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 10:19
10:17
Происшествия
Правоохранители проводят обыск у экс-начальника УГИБДД Приморья Зубакина
10:17
Олимпийские игры 2022
Губерниев емкой фразой оценил новость о возможном пересмотре итогов командного турнира ОИ
10:16
Происшествия
Боец ММА Гаглоев заявил об исчезновении своей тети на границе Ингушетии и Чечни
10:16
Политика
Политолог Макеева предостерегла Запад от воинственной риторики
10:15
Общество
Последствия подтоплений ликвидируют в двух районах Краснодарского края
10:11
Армия
Небензя: Запад накачивает Киев наступательным вооружением в обход Минских соглашений
10:08
Политика
Мэр Курильска Рокотов ответил на заявление США о поддержке Японии
10:08
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии призналась, что проходила через домашнее насилие
10:05
Происшествия
ФАН публикует кадры с места массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве
10:04
Политика
Чижов охарактеризовал подход НАТО к гарантиям безопасности цитатой из «Золотого теленка»
Все новости

Допинг-тест российского фигуриста может привести к пересмотру итогов командного турнира ОИ

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 09:22
Олимпийские игры 2022
Допинг-тест российского фигуриста может привести к пересмотру итогов командного турнира ОИ
Global Look Press  /  Wang Yuguo/XinHua

Пекин, 9 февраля. Итоги командного турнира по фигурному катанию зимней Олимпиады в Пекине могут быть пересмотрены из-за результатов допинг-теста одного из фигуристов, представляющих Россию.

О возможных проблемах с пробами пишет Inside the Games. Согласно информации издания, сложности возникли с допинг-тестом спортсмена, который он сдавал перед Играми в Китае.

Напомним, Россия заняла первое место на командных соревнованиях по фигурному катанию, завершившихся 7 февраля. Второе место досталось США, а третьей стала Япония.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Допинг-тест российского фигуриста может привести к пересмотру итогов командного турнира ОИ
олимпиада фигурное катание допинг-тест
Комментировать