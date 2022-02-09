Поклонники шоу «Голоc. Дети» потребовали убрать Егора Крида с места наставника

Москва, 9 февраля. Поклонники шоу «Голоc. Дети» пришли в ужас, узнав имена наставников проекта. Они потребовали убрать молодого музыканта Егора Крида.

В новом сезоне помогать детям ставить номера и реализовываться в творческом плане будут Егор Крид, Полина Гагарина и Баста. И если к последним двум нет никаких вопросов, то к первому у зрителей множество претензий. Они считают, что 27-летний артист не заслуживает статуса наставника.

В комментариях под анонсом вокального шоу в Instagram интернет-пользователи выступили с требованием. Они просят руководство Первого канала назначить нового наставника.

«Как человек, который поет песни с ненормативной лексикой, может участвовать в детском «Голоcе»?»; «Крид в жюри детского «Голоca». Это насмешка над зрителями!»; «За детей обидно, это что за жюри, какими заслугами прославился Крид, чтобы там сидеть?» — написали комментаторы под постом.

Ранее Егор Крид показал короткий фрагмент своей песни с артисткой МакSим. Он сделал композицию на хит знаменитости «Отпускаю».