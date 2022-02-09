Спецназ Черноморского флота провел противодиверсионные учения в Новороссийске

Москва, 9 февраля. Подразделения спецназа Черноморского флота (ЧФ) провели учения в пункте базирования кораблей в Новороссийске, отразив атаку условного противника.

Тренировки бойцов сил специальных операций ЧФ имели противодиверсионную направленность, сообщила пресс-служба флота. Видеорепортаж об учениях предоставлен телеканалом «Звезда».

«Водолазы-спецназовцы отрабатывают приемы боя с холодным оружием, а также стрельбу из особых подводных пистолетов. Используют и технику — подводного робота, который с помощью гидроакустики помогает обнаружить противника», — сообщается в опубликованном сюжете.

Ранее стало известно, что отряд из шести больших десантных кораблей ВМФ РФ проходит проливы Босфор и Дарданеллы для проведения плановых учений в акватории Черного моря.